Sevim Emre'den single albüm sürprizi!

13.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:41

Snob Magazin'in haberine göre; Sevim Emre, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Uzun süredir üzerinde çalıştığı 'Aşk Vuruldu' adlı iki şarkılık single albümü için stüdyoya girdiğini söyleyen Sevim Emre, "Şarkıyı özlenen bir tarzda okuyacağım. Kulakların pası silinecek. Sesime ve kendime güveniyorum. Bu konuda iddialıyım" dedi.& ;



