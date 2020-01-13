Sevim Emre'den single albüm sürprizi!
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Sevim Emre'den single albüm sürprizi!

Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre single albüm çıkarmaya hazırlanıyor

13.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:41
Sevim Emre'den single albüm sürprizi!

Snob Magazin'in haberine göre; , önceki gün City's 'nda objektiflere takıldı.

Uzun süredir üzerinde çalıştığı 'Aşk Vuruldu' adlı iki şarkılık single albümü için stüdyoya girdiğini söyleyen Sevim Emre, "Şarkıyı özlenen bir tarzda okuyacağım. Kulakların pası silinecek. Sesime ve kendime güveniyorum. Bu konuda iddialıyım" dedi.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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