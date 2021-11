Sevilen iş insanı Abdullah Can vefat etti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tanınmış iş insanlarından Kristal Maden Suyu fabrika eski Müdürü, Can Emlak sahibi Abdullah Can, çağın vebası olan koronaya yenik düştü.

AK Parti'de Güre Belde başkanlığının yansıra, belediye ve milletvekili adayı olan Balıkesir ve İstanbul Altın Körfez Dergisi sahibi de olan Abdullah Can, tedavi gördüğü Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde sabaha karşı Hakk'a yürüdü. Renkli, sevecen ve her şeyden öte dürüst kişiliği ile iyi bir insan olarak herkesin gönlünde taht kuran ve 53 yaşında vefat eden Can, 2 çocuk sahibiydi. Abdullah Can, İstanbul Marmara 1 Beylikdüzü Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Yakuplu Kabristanı'na defnedilecek. - BALIKESİR

