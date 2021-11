Sevil İlayda Koçak kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Konuşanlar programıyla adını duyuran komedyen Hasan Can Kaya, 2,5 yıldır aşk yaşadığı yönetmen Sultan San ile ilişkisini bitirdi. Haberler.com'a özel açıklama yapan Kaya, ayrılık kararını ortaklaşa aldıklarını ve birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

SEVİL İLAYDA KOÇAK KİMDİR?

Sevil İlayda Koçak, özel bir şirkette insan kaynakları yöneticisi olarak görev alıyor. Koçak, sosyal medyada paylaştığı iddialı fotoğraflarla beğeni topluyor.

Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de yayımlanmakta olan Konuşanlar programının sunucusu Hasan Can Kaya özel hayatıyla gündemde yer alıyor. Uzun süredir Sultan San ile aşk yaşamakta olan Hasan Can Kaya'nın Sevil İlayda Koçak ile birlikte olduğuna dair iddialar olsa da iki taraftan da bu konu hakkında herhangibir açıklama veya doğrulama gelmedi.

Hasan Can Kaya'nın geçtiğimiz Haziran ayında Sevil İlayda Koçak isimli bir kadın ile Çeşme'deki bir mekanda tanıştığı iddia edildi. Hasan Can Kaya, daha sonra bir grup erkek arkadaşı ve Sevil İlayda Koçak ile beraber poz verdi. Hasan Can Kaya ile Sevil İlayda Koçak'ın yaz aylarında yakınlaştığı iddia edilirken, Hasan Can Kaya'dan henüz söz konusu iddialara ilişkin yanıt gelmedi.

"İŞ İLİŞKİMİZ DEVAM EDECEK"

2,5 yıldır kendisinden 6 yaş büyük olan Sultan San ile aşk yaşayan ve özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Hasan Can Kaya'nın ilişkisini bitirdiği iddia edildi. Ayrılık haberler ini doğrulayan Hasan Can Kaya, Haberler.com'a yaptığı açıklamada, "Karşılıklı aldığımız bir karar. Arka planda özel bir neden yok. İş ilişkimiz eskisi gibi devam edecek" ifadelerini kullandı.

