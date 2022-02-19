Sevil Atasoy kimdir? Sevil Atasoy kaç yaşında, nereli? Sevil Atasoy'un mesleği nedir? İşte, Adli Tıp Kariyeri..

Sevil Atasoy kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Birçok adli tıp projelerinde başarılar elde etmiş olan, şu anda Üsküdar Üniversitesi'ne bağlı olarak rektör yardımcılığı görevini yürütmekle birlikte, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü, Şiddet ve Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (ŞİDAM) müdürlüklerini de yürütmektedir. Sevil Atasoy kimdir? Sevil Atasoy Adli Tıp Kariyeri ile ilgili detaylar..

SEVİL ATASOY KİMDİR?

Hafize Hikmet Sevil Gök (d. 25 Şubat 1949, İstanbul), Profesör doktor. Bir dönem de başkanlığını yürütmüş olduğu Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu üyesi, Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü, kriminolog.

Sevil Atasoy (Gök), 1949 yılında Prof. Dr. Şemsi Gök ve Dr. Ferda Gök'ün tek kızı olarak dünyaya geldi. Çocukluk dönemi babasının işi olan Adli Tıp ile yakın halde geçmiştir.1956 yılında başladığı ilk öğrenimini tamamladıktan sonra Alman Lisesi'ne devam etmiştir. Bu dönemde İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerini öğrenmiştir. Müziğe olan merakı onu Münir Nurettin Selçuk'un oğlu ile konser vermeye kadar götürse de sonradan akademik hayatı tercih etmiştir.Prof. Dr. Sevil Atasoy, üç kez evlilik yapmıştır. İlk eşi Alpaslan Ataman ile 1968 yılında dünya evine girdi. Kızı Selin Atasoy'un (d. 19 Mayıs 1972) babası ve ikinci eşi, dönemin Reklamcılar Derneği Başkanı Faruk Atasoy ile 1 Kasım 1971 tarihinde evlendi. Üçüncü evliliği ise gazeteci Hüseyin Ekinci ile oldu.

Hayatının önemli bir bölümünde anneannesinin etkili olduğunu ifade etmiştir. Disiplinli bir insan olduğunu, bunun kendisine çoğunlukla da yarar sağladığını belirtmiştir. Babasının hayatı ve mesleği ile iç içe bir hayat geçirmiştir. Hatta cenazenin bulunduğu bir ortamda ders çalıştığı konusunda beyanatı bulunmaktadır.

Hayvan hakları konusunda hassasiyeti bulunmakla birlikte, bu canlılara fena muamele ile ilgili tavır göstermiştir.

SEVİL ATASOY ADLİ TIP KARİYERİ..

Annesi Dr. Ferda Gök'ün laboratuvarında çalışması amacıyla Sevil Atasoy kimya ve sonrasında biyokimya okumak üzere ailesi tarafından yönlendirildi. Alman Lisesi'nden mezun olmasının akabinde önce İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi'ne girdi. Buradan mezun olduktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Biyokimya alanında doktorasını tamamlayarak aynı dalda önce doçent sonra da profesör unvanı aldı.

Atasoy'un üniversiteden hocası Farmakoloji öğretim üyesi Prof. Dr. Alâeddin Akçasu, Biyokimya alanı yerine Adli Tıp alanında çalışmasını tavsiye etmiştir. Türkiye'nin henüz kına ile esrarı ayırt edemediğini ifade ederek babasının yolundan yürümesi durumunda oldukça başarılı olacağını ifade etmiştir.

Sevil Atasoy

1980-1993 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Kimyasal Tahliller İhtisas Dairesi başkanlığını üstlendi.

1988-2005 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nün müdürlüğünü yürüttü ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Bu dönemde biyokimya, kriminalistik ve kriminoloji alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri verip tez danışmanlığı yaptı. 2009'a kadar öğretim üyeliğini sürdürdü.

2005-2009 yılları arasında Hürriyet gazetesinin Pazar ekinde "Delil Avcısı" adlı sayfada 250 kadar gerçek suç öyküsü yayınladı.

2005-2010 BM Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu başkanlığı yaptı. 2017 yılında tekrar kurula seçilen Atasoy, görevini sürdürmektedir.

Kanal D'de yayınlanan Kanıt adlı eğlendirici-eğitici polisiye dizinin konsept ve hikâye danışmanlığı yaptı.

İki kez DAAD Alman Akademik Değişim, ayrıca NATO, EMBO, H. H. Humphrey başkanlık bursları aldı.

2013 yılında rektör yardımcılığına başladığı Üsküdar Üniversitesi'nde birçok çalışma yapmaktadır.

Türkiye'de ve dünya üzerindeki diğer yabancı üniversitelerde dersler vermiş, misafir araştırmacı olarak çalışmıştır.

Üsküdar Üniversitesi'ndeki Çalışmaları

Prof. Dr. Sevil Atasoy'un girişimleri ile Türkiye'de ilk defa Adli Bilimler üzerine lisans bölümü açılmıştır. Bölüm, eğitim sürecine başlanılmasından bu yana Türkiye'de alanında tektir. Ayrıca aynı üniversite bünyesinde lisansüstü bölüm de öğrencilere sunulmuştur.

Yine Üsküdar Üniversitesi'ne bağlı olarak; rektör yardımcılığı görevini yürütmekle birlikte, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü, Şiddet ve Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (ŞİDAM) müdürlüklerini de yürütmüştür ve görevleri devam etmektedir.

ALDIĞI ÖDÜLLER

İsmail Cem Ödülü, 2009, Muhabbet Kralı Programı

Yılın Bilim İnsanı Ödülü, TEGEV-Yapı Kredi, 2012, Türkiye'de, DNA delilleri ve kriminal laboratuvarların gelişmesine katkısı nedeniyle

Polisiye Kitabı Emek Ödülü, 2015, Dünya Kitap Dergisi

TV PROGRAMLARI

Muhabbet Kralı, Özel Bölümler (2009)

Kanıt (2010-2013)

Suç ve Delil (2013)

Acayip İşler (2014)

Kanıt: Ateş Üstünde (2016)

Gel Zaman Git Zaman (2016-2017)

Sevil Atasoy'la People Dergisi Araştırıyor (2019-2020)

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