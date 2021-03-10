Sevgiliye iyi geceler mesajı: Romantik, uzun, kısa sevgiliye iyi geceler mesajları
10.03.2021 14:52 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:55
Burada listelenen en romantik iyi geceler mesajlarından birini paylaşarak sevgilinize tatlı rüyalar getirin. Sevgilinizin düşüncelerinizde olduğunu bilerek huzur içinde uyumasına izin verin. Sevgiliye iyi geceler mesajı: Romantik, uzun, kısa sevgiliye iyi geceler mesajları
Elbette, eşinize duygularınızı ifade etmenin doğru yolunu bulmak zor olabilir, bu nedenle sevgiliniz için okuyabileceğiniz, mesaj gönderebileceğiniz, e-posta gönderebileceğiniz veya yazabileceğiniz bu sevgiliye iyi geceler mesajlarını topladık. Bunların sevgililerinize iyi geceler mesajları dilemek için mükemmel bir yol bulmanıza yardımcı olacağını umuyoruz!
Sevgiliye iyi geceler mesajı:
- Melekler uyurken kraliçemi korusun. İyi geceler tatlım.
- Benim için dünyasın tatlım. İyi geceler güzel bayan. Tatlı Rüyalar.
- Her gece seni düşündüğümde, sana sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu hatırlatıyor! İyi geceler aşkım.
- Sana olan aşkımın sonu yok, sınır yok. Sana sahip olmak bir nimet. İyi geceler hayatım.
- Gece ne kadar karanlık olursa olsun, hayatımın ayı her zaman bir milyon yıldızın ışığıyla parlayacak. İyi geceler aşkım!
- Birbirimizden uzakta olabiliriz ama ruhlarımız her zaman aşkla bağlantılıdır sevgilim. İyi geceler.
- Bu gece kalbini ısıtacak kişi aşkım olsun. İyi uykular bebeğim.
- Bugün minnettar olduğum her şeyi listeleyebilirsem, en tepede olacaksın. İyi geceler kıymetlim!
- Kalbim şu anda seni çok özlüyor, bu yüzden lütfen erken uyu ve benimle rüyalarımda buluş! Tatlı rüyalar seni seviyorum!
- Sana o kadar aşığım ki artık gecelerimin ne zaman bitip günlerimin ne zaman başladığını bilmiyorum. İyi geceler tatlı rüyalar aşkım
- Her gece rüyalarıma geri döndüğün sürece ışıklarımı söndürmekten korkmuyorum. İyi geceler sevgili!
- İyi geceler aşkım! Rüyalarımda bile seninle olmayı diliyorum. Çünkü onları benim için renkli yapıyorsun!
- Seni her gün ve her gece düşünüyorum çünkü sen benim için teksin. Seni çok seviyorum! İyi geceler!
- Uyumadan önce ve uyandığımda düşündüğüm tek şey sensin. Tatlı rüyalar tatlım.
- Beni seçtiğin ve kayıtsız şartsız sevdiğin için sana çok müteşekkirim. İyi geceler aşkım.
- Uyumadan önce, seni deli gibi seven birinin olduğunu bilin. İyi geceler tatlım.
- Yatakta yatan ve şu mesajı okuyan dünyanın en tatlı kızına: Umarım bu iyi geceler mesajı onu gülümsetir. İyi geceler aşkım!"
- Böyle güzel bir gece güzel bir insanla geçirilmelidir. Mutluyum çünkü sen varsın İyi geceler aşkım!
- Seni ifade edebileceğimden daha çok özlüyorum, seni sandığından daha çok düşünüyorum. İyi uykular!
- Sana iyi geceler dilediğimde, bu, uyumadan hemen önce seni düşündüğüm anlamına geliyor ve bu gece rüyalarımda olmanı gerçekten istiyorum!
- Keşke başınızın altındaki yastık ya da yatağınızı ısıtan battaniye olsaydım. Keşke geceleri ihtiyacın olan her şey ben olsaydım!
- İyi geceler sevgili. Keşke yarın üzülmeden uyanabilmen için dua ettiğimi bilseydin.
- Bu gece seninle orada olamayacağım için aydan sana göz kulak olmasını istedim. O yüzden endişelenmeden uyu! İyi geceler aşkım!
- En parlak yıldızların bugün hayallerinize rehberlik etmesini diliyorum. İyi geceler aşkım!
- Benim 'Aşk' tanımım seninle başlar ve biter ve günlerim seninle başlar ve biter. Iyi geceler ve tatlı rüyalar aşkım.