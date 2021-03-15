Sevgilisiyle tartıştıktan sonra sinir krizi geçiren genç kız, 15 metre yükseklikten kendini boşluğa bıraktı
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Sevgilisiyle tartıştıktan sonra sinir krizi geçiren genç kız, 15 metre yükseklikten kendini boşluğa bıraktı

15.03.2021 08:29 | Son Güncelleme: 15.03.2021 08:48

Aksaray'da iddiaya göre sevgilisi ile tartışan genç kız, sinir krizi geçirerek evinden çıktı. Yaklaşık 15 metrelik alt geçit duvarından atlayan genç kız, ağır yaralandı.

Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarında bulunan Piri Mehmet Paşa Alt Geçidinde edinilen bilgiye göre, Kılıçarslan Mahallesinde bulunan ikametinde sevgilisi Tayfur T. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başlayan Ceylan İ. evden çıkarak alt geçide gitti.

15 METREDEN ASFALTA DÜŞTÜ

Sinirlenen ve bunalıma giren genç kız alt geçidin üzerinden kendini boşluğa bıraktı. Genç kız yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağıya düşerek ağır yaralandı. Asfalt zemine düşen genç kızı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirirken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralı genç kız yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Sevgilisiyle tartıştıktan sonra sinir krizi geçiren genç kız, 15 metreden kendini boşluğa bıraktı

SAĞLIK DURUMU İYİ

Burada tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, genç kızın sevgilisi Tayfur T. Aksaray Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sevgilisiyle tartıştıktan sonra sinir krizi geçiren genç kız, 15 metre yükseklikten kendini boşluğa bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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