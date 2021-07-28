Sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı'ndan uzun aradan sonra ilk poz geldi! Mesajı da bir hayli dikkat çekici

Geçtiğimiz günlerde evlilik hazırlığı yaptığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayıran ancak küslüğe dayanamayan Şeyma Subaşı, sevgilisiyle tekrar barışmıştı. Bir süre gündemi meşgul eden çiftten uzun bir aradan sonra yeni poz geldi. Şeyma Subaşı, Instagram'dan sevgilisiyle birlikte pozunu paylaşıp "Hayat arkadaşımı özledim" notunu düşmesi dikkatlerden kaçmadı.