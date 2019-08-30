Sevgilisinin kucağına atlayıp dudağından öpen Eliz Sakuçoğlu'na büyük tepki!

30.08.2019 17:07

Ekin Mert Daymaz ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra DJ Semih Ergün'le yeni bir aşka yelken açan Eliz Sakuçoğlu, son paylaşımıyla sosyal medyada tepkilere neden oldu.

KUCAĞINA ATLAYIP DUDAĞINDAN ÖPTÜ

İlişkisini gizlemeyen ve sevgilisi ile rahat tavırlar sergileyen Eliz Sakuçoğlu, son paylaşımında aşka gelip sevgilisinin kucağına atlayıp dudağından öptü.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Sakuçoğlu'nun bu hareketini gören çoğu Instagram kullanıcısı, tepkilerini görüntüyü paylaşan magazin sayfalarının altında yazdıkları yorumlarla dile getirdi.

Eliz Sakuçoğlu- Semih Ergün

ELİZ SAKUÇOĞLU KİMDİR?

Eliz Sakuçoğlu, 1984 yılında Antakya'da doğmuştur. Bir kardeşi vardır. Altı yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya'ya taşınmış ve Bremen'de yaşamaya başlamış, eğitimini bu şehirde almıştır. 14 yaşındayken Bremen'de harçlığını çıkartmak amacı ile bir mağazada çalışmaya başladı. Bremen'de ünlü isimlerin alışveriş yaptığı bir mağazanın atölyesinde tasarımcı olarak çalıştı. Eliz Sakuçoğlu, annesiyle babasının 1992 yılında boşanmasının ardından 2005 yılında İstanbul'a taşınmış, Gaye Sökmen Ajans ile anlaşarak fotomodellik yapmaya başlamıştır.

Eliz Sakuçoğlu, 2006 yılında Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı ve çekimleri Arjantin'de yapılan Fear Factor yarışmasına katılarak birinci oldu ve büyük ödül 50 bin TL kazandı. İmaj danışmanlığı, oyunculuk, moda tasarımcılığı ve fotomodellik gibi kimlikleri bulunan Sakuçoğlu, birçok ünlü isme kliplerinde giyecekleri kıyafetleri hazırladı.

Eliz Sakuçoğlu, 10 Ekim 2008'de Almanya'nın Passau kentinde şarkıcı Murat Boz ile evlendi. 14 Ağustos 2012 tarihinde Diyarbakır'ın ilçesi Hazro'da Asliye Hukuk Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak boşandı.