Sevgilisinin İntikamı İçin Canlı Bomba Olmuş

Sevgilisinin intikamı için canlı bomba olmuş

Konya'da, canlı bomba eylemi yapmak üzereyken yakalanan ve öldürülen terörist sevgilisinin intikamını almak için eylemi gerçekleştireceği iddia edilen canlı bomba Necla Y. 9 yıl hapis cezası aldı



KONYA - Konya'da, canlı bomba eylemi yapmak üzereyken yakalanan ve öldürülen terörist sevgilisinin intikamını almak için eylemi gerçekleştireceği iddia edilen canlı bomba Necla Y, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezası aldı.

Edinilen bilgiye göre, 5 Mayıs 2016 günü Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önce merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde Ş.B'nin evine şüpheli bir kadın geldiği ihbarını aldı. Alınan ihbar doğrultusunda çalışma başlatan TEM polisi Ş.B'nin evine gelen kadının canlı bomba terörist listesinde arananlar arasında yer alan PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması üyesi 'Rojda' kod adlı Necla Y. olduğunu saptadı. Bunun üzerine ekipler, Tatlıcak ve Erler Mahallesi'nde belirlenen adreslere baskın düzenledi. Düzenlenen baskın sonrası PKK üyesi olduğu öğrenilen Ş.B, H.B, K.B, E.A. ve Ö.N. gözaltına alındı. İki adrese düzenlenen baskında Rojda kod adlı Necla Y'ye rastlanılmadı. 4 şüphelinin yapılan sorgulamasında Necla Y'nin merkez Selçuklu ilçesine bağlı Dokuz köyü yakınlarında bir kafede olduğu öğrenildi. Düzenlenen operasyonda Necla Y. yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün kadrolu üyesi olduğu belirlenen Rojda kod adlı Necla Y'nin Suriye'nin Kobani ilçesinde 2 yıl eğitim aldığı ve öldürülen terörist sevgilisinin intikamını almak için polis ekiplerine yönelik canlı bomba eylemi yapmak için Konya'ya geldiği belirlendi.

Kürtçe ifade verdi

Tutuklanarak Ankara Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Necla Y. ve diğer 5 şüpheli hakkında 'Silahlı örgütü üye olma' suçundan dava açıldı. Tutuklu bulunan Necla Y, davanın son celsesine Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Necla Y, mahkeme başkanının sorularına Kürtçe olarak cevap verdi. Necla Y'nin konuşmalarını müdafi avukatları tercüme ederken, "Canlı bomba olduğum yönündeki iddiaları kabul etmiyorum. Ben Konya'ya üniversite arkadaşlarımı görmek için geldim" dedi. Mahkeme heyeti, Necla Y'ye 9 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, aynı davada 'silahlı örgüte üye olma' suçundan tutuksuz yargılanan diğer sanıklar Ş.B, H.B, ve K.B, E.A. ve Ö.N'ye 2'şer yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ö.N'nin örgütün propagandasını yaptığı gerekçesiyle cezayı 3 yıl 9 ay hapis cezasına yükseltildi.