Cani Adam Sevgilisini Öldürdü, Ellerini ve Ayaklarını Testere ile Kesti

ABD'nin Alabama eyaletindeki bir alışveriş merkezinin arka tarafında, büyük bir poşet içinde bir kadına ait parçalanmış ceset bulunmasından sonra polisin yaptığı soruşturmada Tonya Lynn Amerson isimli 27 yaşındaki kadının 44 yaşındaki erkek arkadaşı William Lewis Payton, polis tarafından gözaltına alındı.

ÖLDÜRÜP EL VE AYAKLARINI KESMİŞ

Soruşturmada 2012 yılında çiftin uyuturucu kaçakçılığından dolayı gözaltına alınıp ceza aldıkları ortaya çıktı. İlk ifadesinde cinayetini kabul etmeyen Payton, daha sonra sekiz çocuğundan ikisinin annesi olan Amerson'u öldürdükten sonra el ve ayaklarını elektrikli testere ile kestiğini kabul etti. Kadının cesedi öldürüldükten üç gün sonra bulundu.

ÇOCUK İSTİSMARINDAN DA YARGILANIYOR

Mahkemede Payton'nun ailesi ve avukatı, adamın sağlık durumunun yerinde olmadığı gerekçesiyle beraat etmesini talep etmelerine rağmen Payton 40 yıl hapis cezası aldı. Bunun yanı sıra Payton, Nisan ayında çocuk istismarı suçundan dolayı ayrı bir mahkemeye daha çıkacak