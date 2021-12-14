Sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den flaş açıklama!

İZMİR (Snob Magazin) - İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki tırın dorsesine çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarparak durabildi. Sürücü Lafçı kaza yerinde hayatını kaybetti, şarkıcı Ergül hafif yaralandı.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den ilk açıklama geldi. Ergül, sevgilisi ve kedisinin karesini, "Sen hep benim meleğimsin. Hep öyleydin aşkım" notuyla paylaştı.

Ergül'ün bu paylaşımı sevenlerini duygulandırdı.

GÜLÇİN ERGÜL KİMDİR?

Türk şarkıcı, şarkı yazarı, dansçı ve oyuncu Gülçin Ergül, 30 Ekim 1985 tarihinde dünyaya geldi. Müziğe "Pera Güzel Sanatlar Akademisi"nde piyano eğitimi alarak başladı. Atatürk Kültür Merkezi Devlet Opera ve Çocuk Balesi Topluluğuna ve Çocuk Korosuna seçildi; Kuşadam ve Prens, Kül Kedisi, Fındıkkıran, Uyuyan Güzel, Kral ve Ben, Midas'ın Kulakları, Turandot gibi oyunlarda uzun yıllar çocuk sanatçı olarak performans gösterdi.

Orta ve lise öğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünde tamamladı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümünden mezun olarak lisans öğrenimini tamamladı. Uzun yıllar Britney Spears, Kylie Minogue, Mariah Carey, Justin Timberlake gibi dünya starları ile çalışmış çok sayıda önemli koreograf ve eğitmen ile birçok dans tarzında çalıştı. Lise yıllarında özel şan dersleri almaya başladı.

Uzun bir dönem arkadaşları Cemre Kemer, Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ile kurmuş oldukları "Hepsi" grubuyla beraber şarkı söyleyen Gülçin Ergül 2009 yılında Grup Hepsi'den ayrıldı.

GÜLÇİN ERGÜL'ÜN SEVGİLİ KİM?

Gülçin Ergül, bir süredir 6 yıllık arkadaşı iş insanı Erdal Şeyda Lafçı ile birlikteydi. İkilinin ilişkisi 2021 Mayıs ayında sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımla duyurulmuştu.