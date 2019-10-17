17.10.2019 18:26

Sevgilisini falçatayla yaralayıp tecavüze kalkıştığı iddia edilen şahsın yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL - Avcılar'da 5 Şubat 2019'da kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'ı sana sürpriz yapacağım diyerek bir konfeksiyon atölyesine götüren ve burada genç kızın boğazını, bacağını ve vücudunun farklı yerlerini falçata ile kesip tecavüz etmeye çalıştığı iddia edilen Emre Çiçek'in yargılanmasına devam edildi.

Avcılar'da kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'ı falçatayla kesip tecavüz etmeye çalıştığı, daha sonra öldüğünü düşünüp göl kenarına attığı ve araba ile üzerinden geçtiği iddia edilen Emre Çiçek'in yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Emre Çiçek ile tutuksuz sanık Yunus Kıldır ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada mahkeme başkanı Emre Çiçek'in psikiyatrik muayene epikrizin gönderildiğini söyledi.

Duruşmada savunması sorulan tutuklu sanık Emre Çiçek, önceki savunmasını tekrar ettiğini söyledi. Sanık avukatı ise suçlamaları kabul etmediklerini aktardı.

Duruşmada tanık olarak beyanı alınan sanığın babası Ali Çiçek, olay günü gece saat 01.30'da oğlunun yanına geldiğini ve işe gireceğini söyleyerek para aldığını aktararak "Araç kiralamış kız arkadaşıyla gezmeye çıkmış. 'Baba ben kız arkadaşımla tartıştım' dedi. 'Kötü bir şey var mı ?' diye sordum. 'Yok sen git' dedi. Ben yukarı çıkarken kaçıp gitti. Ben de hemen polisi aradım. Acaba kötü bir şey mi oldu diye düşündüm. Psikolojik sorunları vardı. Hastaneye götüreyim dedim ama istemedi" şeklinde konuştu.

Rabia Kaçmaz'ın avukatı Diren Cevahir Şen ise "Emre'nin fiili mağduru öldürmeye yöneliktir. Sanık Yunus'un eylemi ise diğer sanığın eylemine yardımdır. Adam öldürme suçu bakımından da iştirakçidir. Bu nedenle Yunus'un da tutuklanmasını talep ediyoruz" dedi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme cumhuriyet savcısının görüşünün ardından ara kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti Emre Çiçek'in Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek cezai ehliyetinin olup olmadığına ilişkin rapor aldırılmasına ve tutuksuz sanık Yunus Kıldır'a yurt dışı çıkış yasağı konulmasına karar verdi. Mahkeme Emre Çiçek'in tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Avcılar'da 5 Şubat 2019'da meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede, Emre Çiçek kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'a sürpriz yapacağını söyleyerek iş yerine götürdüğü ve burada Rabia Kaçmaz'ın gözlerini kapatarak genç kızın ellerini ve ayaklarını falçata ile yaralayıp boğazını kestiği açıklanmıştı. Ardından dışarıya çıkan Emre Çiçek'in arkadaşı Yunus Kıldır ile yeniden olay yerine döndüğü ve Rabia Kaçmaz'ı bir çuval içine koyarak göl kenarına atıp üzerinden araba ile geçtiği de iddianamede belirtilmişti. 6 Şubat 2019 tarihinde teslim olan Emre Çiçek polis merkezinde olayı anlatmıştı. Rabia Kaçmaz ise yarı çıplak halde elleri ve ayakları domuz bağı ile bağlanmış ve kanlı bir biçimde göl kenarında bulunarak hastaneye kaldırılmıştı. Emre Çiçek, ifadesinde olay günü sarhoş olduğunu söyleyerek Rabia ile tartıştığını ve falçata ile bacağına ve boğazına zarar verdiğini itiraf etmişti. Elindeki bıçağın yaşanan arbedede Rabia Kaçmaz'ın boğazına geldiğini anlatan Emre Çiçek, genç kızı öldüğünü düşündüğü için torbaya koyduğunu ve ardından teslim olduğunu söylemişti. Olay sonrası ses telleri zarar gören Rabia Kaçmaz ise yazılı ifadesinde Emre Çiçek'in önce tecavüz etmeye çalıştığını ve boğmaya kalkıştığını anlatarak, kendisinin ölümüne kanaat getirmeyince soluk borusuna darbe vurduğunu ve 'geberdin mi' diyerek tekmelediğini söylemişti. Rabia Kaçmaz ifadesinde ayrıca "Beni büyük bir çuvala koydu, ardından da arabanın bagajına koydu ve bilmediğim bir yere bırakarak araba ile üzerimden geçti. Aşağıya doğru yuvarlandım. Nefes alamadım. Bir şekilde çuvaldan çıktım ancak nasıl çıktığımı hatırlamıyorum" demişti.

İddianamede şüpheli Emre Çiçek'in 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 30 yıla kadar hapsi istenirken, diğer şüpheli Yunus Kıldır'ın ise 'suçu bildirmeme' suçundan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Kaynak: İHA