Sevgilisinden Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de klinik seyrinde sapma görüldükten sonra ameliyat edilerek yoğun bakıma alınan Kadir İnanır'ın durumu hakkında açıklama yayımlayan sevgilisi Julide Kural, "Kadir İnanır hepinizin bildiği gibi bütün zorlukları aşacak" dedi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde rahatsızlanan Kadir İnanır, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti. Hastanenin yoğun bakımında kontrol altına alınan İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı kaydedilmişti. Dün akşam saatlerinde ise klinik seyrinde sapma olduğu gözlemlenen İnanır, acilen ameliyata alınmıştı. İnanır'ın sevgilisi Julide Kural ise sosyal medya hesabından 'Yeni Bilgilendirme' başlığıyla açıklama yayımladı. Halkın İnanır'ın yanında olduğunu belirten Kural, "Bildiğiniz gibi Kadir İnanır, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam etmektedir. Hastalığın seyrinde yeni bir durumun gelişmesiyle, 21 Kasım Pazar günü gerçekleşen başarılı bir operasyonun ardından, rutin kontrollerin yapılabilmesi için yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Ameliyat sonrası sağlık durumunda olumsuz herhangi bir durum saptanmamıştır. Çok sevdiği halkının, onun yanında olduğunu kalbinden hissettiğine eminim. Zor bir durum ama Kadir İnanır hepinizin bildiği gibi bütün zorlukları aşacak güçte ve cesarettedir. Her zaman söylediği gibi bu ülkeye mutlaka büyük "Barış" gelecek ve o günün sevincini hepimiz birlikte yaşayacağız. Saygılarımla" sözlerine yer verdi.

(Eren Elyesa Polat/İHA)

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