Sevgilisinden Dayak Yediği İddia Edilen Ünlü Oyuncu Açıklama Yaptı

Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Fırat Altunmeşe, geçtiğimiz günlerde Bebek'teki bir mekanda sevgilisi ile birlikteydi. Mekan içerisinde hararetli bir şekilde tartışan çiftten Fırat Altunmeşe, mekan çıkışından devam eden tartışma sonucu sevgilisi tarafından saldırıya uğramıştı. Çıkan haberlerin ardından ünlü oyuncu Fırat Altunmeşe, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

HIZLI ADIMLARLA UZAKLAŞMIŞTI

Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Fırat Altunmeşe, geçtiğimiz günlerde Bebek'teki bir mekanda sevgilisi ile birlikteydi. Mekan içerisinde hararetli bir şekilde tartışan çiftten Fırat Altunmeşe, mekan çıkışından devam eden tartışma sonucu sevgilisi tarafından saldırıya uğramıştı. Suratı kan içerisinde kalan Fırat Altunmeşe'nin alnındaki ve çenesindeki tırnak izleri dikkat çekmişti. Basın mensuplarının görüntü aldığı farkeden çiftten, oyuncunun sevgilisi hızlı adımlarla uzaklaşmıştı.

"BUNU BANA AŞIK OLDUĞUM KADIN YAPTI"

Muhabirlerin, "Geçmiş olsun" sorusuna Fırat Altunmeşe, "3 yıllık sevgilim, aşık olduğum kadın bana bunu yaptı" demişti. Ünlü oyuncu tartışmanın sebebini söylememişti. Çıkan haberlerin ardından ünlü oyuncu Fırat Altunmeşe, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Altunmeşe, "Bu yaşanan olay ilişkimize zarar vermedi" diyen Altunmeşe, Çarşamba gecesi kız arkadaşımla tatsız bir olay yaşadık. Anlamsız ve küçük bir sebepten tartışmaya başladık ama ne ben, ne de kız arkadaşım isteyerek birbirimizin canını yakmayız. Karşılıklı tartışma sonucu böyle bir durum yaşandı. İnsanız, hepimiz hata yapabiliriz ve ikimiz herkesten çok üzüldük ama bu yaşanan olay ilişkimize zarar vermedi. Ayrıca o gece "Sevdiğim kadınla kavga ettim" derken üzgün olduğumu ve yalnız kalmak istediğimizi anlatmaya çalıştım, magazincilere dert yanmadım. O anki duygusallıkla saçma sapan tepki gösterdim. Ben kendimi hiçbir zaman halktan ayırmadım. Ne düşünce şeklimle ne de yaşantımla. Beni tanıyanların bildiğini düşünüyorum. O yüzden biraz empati yapmanızı istiyorum, biraz düşünmenizi istiyorum. Bu haber dolayısıyla kırılanlar olduysa herkesten özür dilerim." ifadelerini kullandı.