Birlikte yaşayan iki sevgili arasında çıkan kavga kanlı bitti
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Birlikte yaşayan iki sevgili arasında çıkan kavga kanlı bitti

31.10.2020 23:44 | Son Güncelleme: 01.11.2020 00:50
Birlikte yaşayan iki sevgili arasında çıkan kavga kanlı bitti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, bir süredir birlikte yaşayan ikili sevgili arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Sevgililer, birbirlerini ellerinden yaraladı.

Kayseri'de, birlikte yaşayan iki sevgili arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Sevgililer arasındaki kavga, komşuların ihbarı üzerine apartmana gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Kamer Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir birlikte yaşayan sevgililer Seher K. ile Uğur B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

BİRBİRLERİNİ ELLERİNDEN YARALADILAR

Seher K., mutfaktan aldığı bıçakla sevgilisine saldırmak istedi. Uğur B. ise bıçağı tutmak isterken elinden yaralandı. Kavgada Seher K. da bıçakla elinden yaralandı. Komşuların ihbarı üzerine apartmana polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bıçakla yaralanan sevgililerden Seher K. Kayseri Şehir Hastanesi'ne, Uğur B. ise Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf AĞAŞE

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