Sevgililer günü için 'Zeki Müren Şarkıları' gecesi

17.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:02

Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nin dolduran kalabalık, Sanat Güneşi'nin cenaze görüntüleri eşliğinde söylenen 'Şimdi Uzaklardasın' şarkısı seslendirirkengözyaşlarını tutamadı.

Şef Sami Büyüköztekir yönetimindeki TSM Korosu konserin ilk bölümünde Zeki Müren'in unutulmaz eserlerini hem beraber hem de solo olarak seslendirdi. Bornovalılar tarafından yoğun ilgi gören gecede, koristlerin performansı büyük beğeni topladı. Konserin ikinci bölümünde ise Sanatçı Yıldırım Bekçi sahne aldı. Sanatçıya, salonu tamamen dolduran Türk Sanat Müziği tutkunları coşkuyla eşlik etti.

Kaynak: Bültenler