Sevgili Geçmiş 3. bölüm fragmanı yayımlandı! Sevgili Geçmiş 2. bölüm izle

02.11.2019 11:23

Sevgili Geçmiş son bölüm Cuma akşamı Star'da takipçilerinin beğenisine sunuldu. 3 kardeş beklemedikleri anda kendilerini içinden çıkılmaz bir durumun içinde buldu. Olaya Tekin'in oğlu Sinan'da eklenince işler iyiden iyiye karışır. Sevgili Geçmiş 2. bölüm izle, Sevgili Geçmiş konusu.

Sevgili Geçmiş 2. Bölüm Full İzle…

3. BÖLÜM ÖN İZLEME YAYIMLANDI

Tekin'in peşine düşen Sinan, İpek'e hesap sorar. Ya bir yere gitti ya da öldü diyerek olanları öğrenmeye çalışırken İpek, her şeyi anlatacağını söyler. Deren ile Kenan ise artık kör kütük aşık olmuşlardır.

Tüm olanlardan sonra Azra ile Çilem ilk kez karşı karşıya gelir. Çilem, bir zamanlar en yakın dostu olan Azra'yı, Burak'ı suçlamaması için uyarır.

Her biri başka bir yerde olan 3 kızın annesi Cahide, Cemal'den beklemediği bir evlilik teklifi alır. Hayata tutunmaya çalışan kızların verdikleri sınava aşkta dahil olur…

SEVGİLİ GEÇMİŞ 2. BÖLÜM ÖZETİ

Tekin'in ölümünün ardından İpek ile Deren ne yapacaklarını bilmezler ancak Azra soğukkanlılığı ile her şeyin üstesinden gelmeyi başaracaktır. Düğün sonrasında Refik'in adamlarıyla saldırmasının ardından Sinan, Tekin Malik'e iyice bilenir. Hesap sormak için onun peşine düşer ama Tekin ortada yoktur. Sinan'ın Tekin'i bulmaktaki ısrarı kızları zor durumlara sokar.

İzmir'e dönen Deren'i hastanede bir sürpriz beklemektedir. Cemal, son anda kurtardığı Çilem'i tedavi için Deren'in ailesinin hastanesine getirmiştir. Çilem çok kötü durumdadır ve intihar etmek üzeredir. Bu sırada Deren, Çilem ile konuşup onu kararından döndürür.

Refik, Tekin Beyin aniden ortadan kaybolmasından Sinan'ı sorumlu tutar. Tüm bunlar olurken Cahide cezaevinde çıkış hazırlıkları yapmaktadır. Sürpriz bir ziyaretçisi olur, Cemal. Cemal'in Cahide'ye bir teklifi vardır...

OYUNCULARI

Star'da yayımlanmaya başlayan Sevgili Geçmiş'in kadrosunda; Ece Uslu, Emre Kınay, Sevda Erginci, Seçkin Özdemir, Melis Sezen, Burak Yamantürk, Özge Özacar, Burak Çelik, Elifcan Ongurlar ve Melih Selçuk gibi isimler yer alıyor.