Sevdiğine son bakış! Şehitlerin uğurlandığı törene 1 yaşındaki oğluyla kalan acılı eşin bakışları damga vurdu

Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olan 11 askerimizin naaşı, Elazığ'daki tören sonrası devlet töreni ve cenaze namazı için Ankara'ya uğurlandı. Elazığ'daki törende, şehit Topçu Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz'ın 2 yıl önce evlendiği Gizem Yılmaz'ın acı dolu bakışları kameralara yansıdı. Çiftin 1 yaşında çocuklarının olduğu öğrenildi.

Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere dün saat 13.55'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesildi. Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Aralarında 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu 11 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz de yaralandı.

EŞE SON BAKIŞ

Şehitlerimizin naaşları bugün Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı'ndan devlet töreni ve cenaze namazı için Ankara'ya uğurlandı. Tören sırasında şehit Topçu Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz'ın (28) eşinin acı dolu bakışları görenlerin yüreğini yaktı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Şehidin Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. Kuşkayası Mahallesi'nde yaşayan Tayfur ve Elif Yılmaz çiftine acı haberi Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ile askeri yetkililer verdi. Yılmaz çifti çocuklarının şehadet haberi ile gözyaşlarına boğuldu.

1 YAŞINDA OĞLU VARMIŞ

Eve ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, haberi duyan şehidin yakınları ve komşuları taziye ziyaretine geldi. 1'i polis 3 kardeşi bulunan ve 2 yıl önce de Gizem Yılmaz ile hayatını birleştiren şehit Nazmi Yılmaz'ın 1 yaşında babasını adı olan Tayfur ismini verdiği bir oğlu olduğu belirtildi.