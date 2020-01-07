07.01.2020 11:08 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:08

Magazin gündeminin sıcak gelişmesi Sevda Demirel ve Neslihan Doğrusöz evlik kararı, magazin takipçilerinin ilgi odağı oldu. Yaşanan gelişme sonrası Sevda Demirel'in hayatı merak konusu olurken Sevda Demirel kimdir, Sevda Demirel hayatı ve biyografisi araştırıldı. İşte Sevda Demirel hakkında merak edilenler…

SEVDA DEMİREL KİMDİR?

Sevda Demirel Doğum Tarihi: 28 Nisan 1972 (47 yaşında)

Sevda Demirel Nereli: Doğum yeri, Langen, Almanya, aslen Gaziantep'lidir

Sevda Demirel Mesleği: Manken, sunucu, şarkıcı, oyuncu

SEVDA DEMİREL BİYOGRAFİ

Sevda Demirel, 28 Nisan 1972, Langen, Almanya doğumlu Türk model, şarkıcı, sinema oyuncusu ve program sunucusudur.

Aslen Gaziantep'lidir. Almanya'da lisede okurken basketbol takımında idi. 16 yaşındayken anne ve babası boşandı, aynı yıl İstanbul'a geldi ve mankenlik yapmaya başladı.

Kuzey Irak da dahil çeşitli yerlerde 8 yıl sahnelerde şarkıcılık yaptı. Birkaç filmde oynadı. 1996 yılında Salih Güney ve Engin Koç ile birlikte "Otostop" filminin başrolünde oynadı.

Silikonlarının patlaması ve Hande Ataizi'ye attığı tokat gibi sansasyonel olaylarla gündeme gelmiştir. Sevda Gibi (2002), Sus (2005) ve Uyanma Vakti (2007) adlı albümleri vardır.

SEVDA DEMİREL OYNADIĞI FİLMLER

• Bay E (1995)

• Tatlı Kaçıklar (1996)

• Otostop (1996)

• Hiç Bana Sordun mu? (1997)

• Altın Vuruş (1998)

• Tutku Suçları (2000)[2]

SEVDA DEMİREL DİSKOGRAFİ

Albümleri

• Sevda Gibi (2002)

• Sus (2005)

• Uyanma Vakti (2007)

Single'ları

• "Sevda Tokatı" (2019)

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