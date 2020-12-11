Sevcan Yaşar kimdir? Sevcan Yaşar hayatı ve biyografisi! Sevcan Yaşar kaç yaşında, nereli?
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Sevcan Yaşar kimdir? Sevcan Yaşar hayatı ve biyografisi! Sevcan Yaşar kaç yaşında, nereli?

11.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:39
Sevcan Yaşar kimdir? Sevcan Yaşar hayatı ve biyografisi! Sevcan Yaşar kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Sevcan Yaşar, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Sevcan Yaşar hakkında merak edilenler. Sevcan Yaşar hayatı ve biyografisi. Sevcan Yaşar kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Sevcan Yaşar merak konusu oldu. İşte Sevcan Yaşar hakkında merak edilen Sevcan Yaşar kimdir, Sevcan Yaşar hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SEVCAN YAŞAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 1990

Kaç yaşında: 30yaşında

Nereli: İzmir,

Boy: 1,78 m

Sevcan Yaşar (d. 1990, İzmir), Türk manken ve oyuncudur. 23. Miss Model of Turkey birincisi olduktan sonra Çin'de düzenlenen Miss Model of World yarışmasında da birici oldu. Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nü bitirdikten sonra İstanbul'a yerleşti. İstanbul'da eğitimini alarak oyunculuğa başladı. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitimini sürdürmektedir.

Televizyon

• Kayıp Şehir

• Böyle Bitmesin - Sevda

• Aramızda Kalsın - Nehir

• Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Esra Boran

• Bahtiyar Ölmez - Nisan Ölmez

• Erkenci Kuş - Aylin Yüksel

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