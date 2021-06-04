Sevcan Orhan kimdir? Sevcan Orhan kaç yaşında, nereli? Sevcan Orhan biyografisi!
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Sevcan Orhan kimdir? Sevcan Orhan kaç yaşında, nereli? Sevcan Orhan biyografisi!

Sevcan Orhan kimdir? Sevcan Orhan kaç yaşında, nereli? Sevcan Orhan biyografisi!
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Sevcan Orhan kimdir sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Müzik kariyerine küçük yaşlarda enstrüman çalarak başlayan Sevcan Orhan ilk albümünü 2000 yılında çıkarmıştır. Peki, Sevcan Orhan kimdir? Sevcan Orhan kaç yaşında, nereli? Sevcan Orhan mesleği nedir? Sevcan Orhan hayatı ve biyografisi nedir?

Sevcan Orhan kimdir sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Müzik kariyerine küçük yaşlarda enstrüman çalarak başlayan Sevcan Orhan ilk albümünü 2000 yılında çıkarmıştır. Peki, Sevcan Orhan kimdir sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Sevcan Orhan kimdir? Sevcan Orhan kaç yaşında, nereli? Sevcan Orhan mesleği nedir? Sevcan Orhan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SEVCAN ORHAN KİMDİR?

Sevcan Orhan (d. 16 Ağustos 1982, İstanbul), aslen Erzincanlı olan bir Türk halk müziği sanatçısıdır. Küçük yaştan itibaren bağlama, solfej ve nota eğitimi aldı. Lisede okurken bir gazetenin düzenlemiş olduğu liseler arası Türk halk müziği yarışmasında üçüncülüğü kazandı. Lise eğitiminin ardından İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ses eğitimi bölümüne girdi. 2000 yılında Nenni Bebek isimli ilk müzik albümünü çıkardı. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda üslup ve repertuvar dersleri vermektedir. 2012-2013 arası Star TV'de Ayşe Özyılmazel'in ayrılmasından sonra türkücü Alişan ile birlikte 'Alişan ile Sevcan' isimli sabah programını sunmuştur.

2006 yılında bağlama sanatcısı Ümit Yılmaz ile evlenmiştir.

ALBÜMLERİ

Nenni Bebek (2000)

Bir Türküydü Yaşamak (2003)

Adı Aşk (2008)

Zemheriden Ötesi Bahar (2011)

Düşten Gerçeğe (2014)

PROGRAMLARI

Tatlı Dile Güler Yüze

Alişan & Sevcan (2012-2013)

Dillere Destan (2012-2013)

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Sevcan Orhan kimdir? Sevcan Orhan kaç yaşında, nereli? Sevcan Orhan biyografisi! - Haberler
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