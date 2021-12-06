Sette kendinden geçen Gonca Vuslateri, karavanda göbek ve kalça dansı yaptı

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ve açıklamalarla sık sık adından söz ettiren oyuncu Gonca Vuslateri, bu sefer de dans videosuyla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından 2 ay önce karavanda dans ettiği anları yayınlayan oyuncu, kendisini eleştirmeyi de ihmal etmedi.

"UZAYDAN GÖRÜLEN BİR GÖBEĞİM OLDU"

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Gonca Vuslateri, dans ettiği videosunu "Zorum ben sette ya... Yani prodüksiyon eğer karavana mezdeke koymamışsa bana esiyor yukardan yukardan. Belki de aşağıdan... Bahadır'ın eşi beni İtalyan menüsüyle donattığından uzaydan görülen bir göbeğim oldu. Bu kamu spotu şeklinde büyüyen göbeği sizlerle paylaşmak istedim. Ve korkunç dans etmem, dans etme isteğime mani olamıyor. Sette can sıkıntısı ve bekleme çözümlerine birebir. Hala gülüyorum bir de çiçekli don çıkmış mı o pijamadan" notunu yazdı.

Gonca Vuslateri'nin paylaşımına sessiz kalamayan Ayşe Özyılmazel ve Damla Sönmez de kalp ve gülen yüz emojileri koydu.

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