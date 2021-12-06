Sette kendinden geçen Gonca Vuslateri, karavanda göbek ve kalça dansı yaptı - Haberler Magazin
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Sette kendinden geçen Gonca Vuslateri, karavanda göbek ve kalça dansı yaptı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen oyuncu Gonca Vuslateri, bu sefer de sette sahnesini beklerken karavanda dans ettiği anları paylaştı. Videoda göbek ve kalça dansı yapan oyuncu, paylaşımına "Bu kamu spotu şeklinde büyüyen göbeği sizlerle paylaşmak istedim" notunu ekledi.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ve açıklamalarla sık sık adından söz ettiren oyuncu Gonca Vuslateri, bu sefer de dans videosuyla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından 2 ay önce karavanda dans ettiği anları yayınlayan oyuncu, kendisini eleştirmeyi de ihmal etmedi.

"UZAYDAN GÖRÜLEN BİR GÖBEĞİM OLDU"

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Gonca Vuslateri, dans ettiği videosunu "Zorum ben sette ya... Yani prodüksiyon eğer karavana mezdeke koymamışsa bana esiyor yukardan yukardan. Belki de aşağıdan... Bahadır'ın eşi beni İtalyan menüsüyle donattığından uzaydan görülen bir göbeğim oldu. Bu kamu spotu şeklinde büyüyen göbeği sizlerle paylaşmak istedim. Ve korkunç dans etmem, dans etme isteğime mani olamıyor. Sette can sıkıntısı ve bekleme çözümlerine birebir. Hala gülüyorum bir de çiçekli don çıkmış mı o pijamadan" notunu yazdı.

Sette kendinden geçen Gonca Vuslateri, karavanda göbek ve kalça dansı yaptı

Gonca Vuslateri'nin paylaşımına sessiz kalamayan Ayşe Özyılmazel ve Damla Sönmez de kalp ve gülen yüz emojileri koydu.

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (1)
Abdullah Atik:YEMEDEN İÇMEDEN GÖBEK ŞİŞMİŞ..HİÇ YAKIŞMAMIŞ Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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