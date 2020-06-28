Sessizliği, sakinliği ve doğasıyla kampçıların uğrak noktası Boraboy Gölü ziyaretçilerini bekliyor Sessizliği, sakinliği ve doğasıyla kampçıların uğrak noktası Boraboy Gölü ziyaretçilerini bekliyor Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını, doğaya olan ilgiyi artırdı.

Sessizliği, sakinliği ve doğasıyla kampçıların uğrak noktası Boraboy Gölü ziyaretçilerini bekliyor

AMASYA - Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını, doğaya olan ilgiyi artırdı.

Türkiye'de de vatandaşlar, salgın sonrası kalabalık ortamlardan kaçarak doğaya yöneldi. Vatandaşlar özellikle, hafta sonları şehir merkezinde kalmayarak aileleri, arkadaşları ile birlikte doğa gezisine çıkıyor. Amasya'nın Taşova ilçesinde Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nda vatandaşlar kurdukları çadırlarda veya karavanlarda kalarak hafta sonlarını doğada geçiriyor.

Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nda il dışından gelen vatandaşlar birkaç günlüğüne eşsiz bir manzara karşısında kurdukları çadırların içerisinde kamp yapıyorlar. Amasya merkeze yaklaşık 62 kilometre uzaklıkta yer alan Boraboy Gölü gelen tüm misafirlerine kapılarını açıyor.

Hem korona virüsten uzak kalmak hem de yaz sıcaklıklarından kurtulmak isteyen vatandaşlar Türkiye'nin bir ucundan gelerek doğanın tadını çıkarıyor. Tabiat harikası olarak nitelendirilen Boraboy Gölü, doğa yürüyüşünü, pikniği ve kampı masalsı bir dünyada yaşamak isteyenlerin ilk tercihleri arasında bulunuyor. Sessizlik, sakinlik ve doğa ile baş başa kalmanın vereceği huzur ise tüm aradıklarınızı Boraboy Gölü'nün eşsiz atmosferi içerisinde bulabilirsiniz.

İstanbul, Erzurum ve diğer illerden gelen birçok vatandaş kurdukları çadırlarıyla eşsiz manzaranın tadını çıkarıyorlar.

Doğa sever Erdal Taşkın, "Şu anda bulunduğumuz bölge Boraboy Milli Parkı. Bizler İstanbul'dan 7 kişi geldik buraya. Yaklaşık bir 4 günlük kamp yapmayı düşünüyoruz burada. Gördüğünüz gibi tabiat gayet güzel ortam. Çadırlarımız kurduk. Kamp ortamı. Bu tabiatın güzelliğini yaşamaya geldik. Gelmek isteyen herkese buranın güzelliklerini tavsiye ediyorum şahsım adıma. Ortam, doğa her şey harika yani" dedi.

Kaynak: İHA