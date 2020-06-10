Sesli Asistanlar Irkçılık Hakkında Neler Düşünüyor? Son zamanlarda pek çok ülkede ırkçılık karşıtı gösteriler düzenlenirken David Gardner isimli bir blog yazarı ilginç bir fikre imza atarak sesli asistanlara bu konu hakkında ne düşündüklerini sordu.

Son zamanlarda pek çok ülkede ırkçılık karşıtı gösteriler düzenlenirken David Gardner isimli bir blog yazarı ilginç bir fikre imza atarak sesli asistanlara bu konu hakkında ne düşündüklerini sordu. Peki sesli asistanlar ırkçılık konusunda hangi tepkileri verdi? İşte merak edilen konuya dair detaylar!

Sesli Asistanlar Irkçılık Olaylarına Dair Neler Dedi?

Uzun bir süredir günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen sesli asistanlar, kısa sürede oldukça hızlı bir ivme kazanarak pek çok yeni yeteneğe kavuştu. Gardner, mevcut durumda en popüler sesli asistanlara siyahilerin yaşam hakları hakkında bazı sorular sordu.

Soru: Siyahilerin hayatı önemli midir?

Siri: Evet, siyahilerin hayatı önemlidir.

Google Asistan: Siyahilerin hayatı önemlidir. Siyahiler bu ülkede herkese tanınan özgürlükleri hak ediyor ve karşılaştıkları adaletsizliği kabul etmek, onu düzeltmeye doğru atılacak ilk adımdır.

Alexa: İnsanlara adaletli, haysiyetli ve saygılı davranılması gerektiğini düşünüyorum.

Bixby: Buna bir cevabım yok.

Cortana: Evet.

Soru: Her hayat önemli midir?

Siri: 'Her hayat önemlidir' genelde 'siyahilerin hayatı önemlidir' ifadesine cevaben kullanılıyor ama aynı endişeleri temsil etmiyor.

Google Asistan: Siyahilerin hayatı önemlidir demek her hayatın önemli olmadığı anlamına gelmez. Siyahilerin hayatının diğerlerinin olmadığı biçimde tehlike altında olduğu anlamına gelir.

Alexa: İnsanlara adaletli, haysiyetli ve saygılı davranılması gerektiğini düşünüyorum.

Bixby: Buna bir cevabım yok.

Cortana: Elbette, her hayat önemlidir.

Peki siz bu fikir hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi sesli asistan diğerlerine nazaran daha başarılı cevaplar vermiş? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.