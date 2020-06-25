SES'ten Kazım Kurt'a teşekkür ziyareti
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SES'ten Kazım Kurt'a teşekkür ziyareti

SES Eskişehir Şube yönetimi, pandemi sürecinde sağlık emekçilerini yalnız bırakmayan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

SES'ten Kazım Kurt'a teşekkür ziyareti
25.06.2020 15:00 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:04

SES Eskişehir Şube yönetimi, pandemi sürecinde sağlık emekçilerini yalnız bırakmayan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eskişehir Şubesi, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret ederek, salgın sürecinde sağlık emekçilerini yalnız bırakmadığı için Başkan Kurt'ta teşekkür etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete SES Eskişehir Şubesi Eş Başkanları Dr. Birtürk Özkavak ve Umut Özge Yılmaz ile Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Başkan Kurt'a korona virüs salgını sürecinde sağlık emekçilerine verdiği destek için teşekkür eden SES Eskişehir Şubesi Eş Başkanları Birtürk Özkavak ve Umut Özge Yılmaz, "Salgın sürecinde sağlık emekçilerine verdiğiniz büyük desteğe müteşekkiriz. Size ve sizin şahsınızda tüm Odunpazarı Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederiz" dedi.

"Emeklerinizin hakkı ödenmez"

Korona virüs ile mücadelede tüm sağlık emekçilerinin büyük fedakarlıklar gösterdiğini belirten Başkan Kurt, sağlık emekçilerine minnettar olduklarını söyledi. Başkan Kurt, "Sağlık emekçileri, salgın döneminde eşlerini ve çocuklarını günlerce göremedi, evlerine gidemedi. Kendi sağlıklarını hiçe sayarak çok yoğun bir tempoda çalıştı. Çok büyük fedakarlıklar gösterdi. Hepimiz, onlara minnettarız. Emeklerinizin hakkı ödenmez ama her şey için teşekkür ederiz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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