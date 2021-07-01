Servis otobüsü otomobile çarptı, baba ve 5 yaşındaki kızı yaralandı
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Servis otobüsü otomobile çarptı, baba ve 5 yaşındaki kızı yaralandı

Servis otobüsü otomobile çarptı, baba ve 5 yaşındaki kızı yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da otel servis minibüsünün otomobile çarparak önünde sürüklemesi sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü baba ve 5 yaşındaki kızı yaralandı.

Antalya'da otel servis minibüsünün otomobile çarparak önünde sürüklemesi sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü baba ve 5 yaşındaki kızı yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahil istikametinden Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesi'ne kontrolsüz olarak çıkan Hüseyin Aras'ın kullandığı 07 C 74854 plakalı içerisinde otel çalışanlarının bulunduğu servis otobüsü, Turizm Caddesi'nde Çolaklı istikametinden Gündoğdu istikametine seyir halindeki Mustafa Yardan'ın kullandığı 07 LSF 12 plakalı otomobile yandan çarptı. Aşırı hızlı olduğu belirtilen otobüs, otomobile çarptıktan sonra önünde sürükleyerek refüje kadar götürürken otomobil sürücüsü Mustafa Yardan ve otomobilde yolcu olarak 5 yaşındaki kızı yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Servis otobüsü otomobile çarptı, baba ve 5 yaşındaki kızı yaralandı
Servis otobüsü otomobile çarptı, baba ve 5 yaşındaki kızı yaralandı
Servis otobüsü otomobile çarptı, baba ve 5 yaşındaki kızı yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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