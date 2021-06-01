SERVİS ODASI BAŞKANI OKULLARIN AÇILMASI TOPLU TAŞIMAYA VERECEĞİMİZ DESTEĞİ ENGELLEMİYOR

İSTANBUL'da servis araçlarının toplu taşımaya destek vermesi kararının ardından, kademeli normalleşme kapsamında da alınan karar doğrultusunda okullarda yüz yüze eğitime geçildi.

İSTANBUL'da servis araçlarının toplu taşımaya destek vermesi kararının ardından, kademeli normalleşme kapsamında da alınan karar doğrultusunda okullarda yüz yüze eğitime geçildi. Servis araçlarının okul ve toplu taşımaya yeterli olup olmayacağına ilişkin İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, Hiç bir şekilde okulların açılması vereceğimiz desteği engellemiyor. Şu anda 35 bine yakın aracımız boşta dedi.

Pandemi döneminde öğrencilerin eğitime uzaktan devam etmesi nedeniyle servis araçları uzun zamandır kontak çevirmiyordu. 26 Mayıs'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde servis araçlarının İstanbul'daki toplu taşımaya destek olması kararı alınmıştı. Alınan karar henüz uygulanmamışken, kademeli normalleşme kapsamında bugünden itibaren okulların belirli günlerde yüz yüze eğitime devam etmesi kararlaştırıldı. Servis araç sayısının toplu taşıma ve okullar için yeterli olup olmadığına ilişkin İSAROD Başkanı Hamza Öztürk değerlendirmelerde bulundu.

TOPLU TAŞIMAYA DESTEK İÇİN HALA BELEDİYEDEN ARANMADIK

Öztürk, Belediye tarafından aranmadık, umarım bu hafta sonuna kadar aranıp nasıl yapılacağı konusunda bilgi verirler. veya birlikte çalışırız. Herhangi bir gelişme yok zaten. Öngörülen rakam bin, bin 500 servis aracı. Kalkıp da 30-35 bin boşta olan servis aracının belediyeye entegre olması söz konusu değil diye konuştu.

HER OKULDA 2 SERVİS ARACI ÇALIŞACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

Öztürk Okullar 7 Haziran'da yüz yüze eğitime açılsa da velinin iznine bağlı olarak açılacak. Herhangi bir zorunluluk söz konusu değil. Ekim ayında açıldığı gibi muhtemelen belli bir kısım öğrenci okula gelecek, belli kısım gelmeyecek. Ekim ayında 30 arabanın çalıştığı okulda sadece 2 araç çalışmıştı. Yine aynısı olacağını görüyoruz. Yine ciddi manada servis aracımız boşta beklemeye devam edecek. Toplu taşımaya da destek verince hiç bir sıkıntı olmaz. Okullardaki ihtiyaç boştaki servis aracını kapsamayacak, çok az miktarda araba okullarda çalışacak. Boşta olan araç sayısı 20-25 bin civarında olacak. Onun için İETT'nin ve İstanbul'un ihtiyacı varsa boştaki servis araçlarından istifade edecektir dedi.

HEM İETT'YE HEM DE OKULLARA EN FAZLA 10 BİN ARABA ÇALIŞIR

Öztürk, Hem İETT, hem de okullara en fazla 10 bin araba gider. Çünkü İETT'nin bin, bin 500 araba alacağını varsayarak İstanbul'da da servis aracının olduğu 3 bin 500 okulumuz var. Her okula 2 servis gittiğini düşünürsek toplamda 9 bin araba gider. Hiç bir şekilde okulların açılması vereceğimiz desteği engellemiyor. Şu anda 35 bine yakın aracımız boşta ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı