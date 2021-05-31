Servis minibüsünün çarptığı yaşlı adam yaralandı

Servis minibüsünün çarptığı yaşlı adam yaralandı Bursa'nın Kestel ilçesinde servis minibüsünün çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Servis minibüsünün çarptığı yaşlı adam yaralandı

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde servis minibüsünün çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçe merkezinde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hüseyin A. 'ya Kestel Tur'a bağlı 16 S 3002 plakalı servis minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adam, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emrah Taş