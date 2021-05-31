Servis minibüsünün çarptığı yaşlı adam yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Servis minibüsünün çarptığı yaşlı adam yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Emrah Taş - Haberler | 3. Sayfa

Servis minibüsünün çarptığı yaşlı adam yaralandı Bursa'nın Kestel ilçesinde servis minibüsünün çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Servis minibüsünün çarptığı yaşlı adam yaralandı

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde servis minibüsünün çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçe merkezinde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hüseyin A. 'ya Kestel Tur'a bağlı 16 S 3002 plakalı servis minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adam, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Servis minibüsünün çarptığı yaşlı adam yaralandı
Servis minibüsünün çarptığı yaşlı adam yaralandı
Servis minibüsünün çarptığı yaşlı adam yaralandı
Servis minibüsünün çarptığı yaşlı adam yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emrah Taş

Virajı alamayan otomobil 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü
Virajı alamayan otomobil 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü
Son dakika! İntihar teşebbüsünü izlerken kaza yaptı, yardımına olay yerindeki polisler koştu
Son dakika! İntihar teşebbüsünü izlerken kaza yaptı, yardımına olay yerindeki polisler koştu
Kaburgasında mermi ile yaşıyordu! Otomobilin çarptığı 15 Temmuz gazisi, hayatını kaybetti
Kaburgasında mermi ile yaşıyordu! Otomobilin çarptığı 15 Temmuz gazisi, hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Nikos Dendias Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Beren Saat Burak Sergen Demet Akalın İlker Kaleli
Spor Ünal Aysal Şenol Güneş Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Servis minibüsünün çarptığı yaşlı adam yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.05.2021 17:51:52. #1.13#

title