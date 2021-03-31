Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı İşçi servisi ve otomobil kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı Bursa'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı sıkışmalı kazada 3 kişi yaralandı.

Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İşçi servisi ve otomobil kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı sıkışmalı kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın otomobilin debriyaj aksamındaki arıza nedeniyle gerçekleştiği iddia edildi.

Olay 23.30 sularında merkez Osmangazi'ye bağlı Demirtaş Mahallesi, Demirtaş Caddesi'nde üzerinde meydana geldi.

Mehmet Ali Sultan'ın kullandığı 16 SIM 84 plakalı servis minibüsü Demirtaş Caddesi üzerinde seyir halindeyken karşı yönden gelen Mehmet Erciyas idaresindeki 16 ABM 813 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan şiddetli çarpışma sonrası otomobilin içinde sıkışan Mehmet Erciyas ve yanında bulunan arkadaşı Doğukan Akın'a ilk müdahale kaza yerine gelen itfaiye ve ambulans ekipleri tarafından yapıldı. Yapılan müdahalenin ardından vücutlarında kırıklar olduğu tespit edilen iki arkadaşın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Servis içerisinde bulunan bir kadın da yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın otomobilin debriyaj aksamındaki arıza sebebiyle gerçekleştiği iddia edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN VARDAR