Servis minibüsü bariyere çarparak yan yattı: 7 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Servis minibüsü bariyere çarparak yan yattı: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Servis minibüsü bariyere çarparak yan yattı: 7 yaralı -Vardiyadan dönen işçiler ölümden döndü -Kazalı aracın camları kırılarak kurtarılan yaralılar tedavi altına alındı Kocaeli'nin Körfez ilçesi D100 Karayolunda, vardiyadan çıkan fabrika işçilerini taşıyan servis bariyerlere çarparak yan yattı.

Servis minibüsü bariyere çarparak yan yattı: 7 yaralı

-Vardiyadan dönen işçiler ölümden döndü

-Kazalı aracın camları kırılarak kurtarılan yaralılar tedavi altına alındı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesi D100 Karayolunda, vardiyadan çıkan fabrika işçilerini taşıyan servis bariyerlere çarparak yan yattı. 7 kişinin yaralandığı kazada yaralılar servisin camları kırılarak araçtan çıkarıldı.

Kaza 01.20 sıralarında Körfez Barbaros Mahallesi D100 Karayolu yan yol ayrımı Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrikada vardiyadan çıkan işçileri taşıyan İsmail P. idaresindeki 41 P 6039 plakalı servis minibüsü, D100 Karayolu Ankara istikametinde ilerlediği sırada Barbaros Mahallesi mevkiindeki yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Hızla bariyerlere çarparak yan yatan servis hurdaya dönerken, içerisinde bulunan 9 işçiden 7'si ise yaralandı.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve yardıma koşan vatandaşlar tarafından aracın camları kırılarak yaralılar araç içerisinden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 7 yaralı, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sebebiyle D100 Karayolu Ankara istikameti bir süreliğine trafiğe kapanırken, trafik akışı yan yoldan sağlandı. Kazada hurdaya dönen servis minibüsünün çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

Servis minibüsü bariyere çarparak yan yattı: 7 yaralı
Servis minibüsü bariyere çarparak yan yattı: 7 yaralı
Servis minibüsü bariyere çarparak yan yattı: 7 yaralı
Servis minibüsü bariyere çarparak yan yattı: 7 yaralı
Servis minibüsü bariyere çarparak yan yattı: 7 yaralı
Servis minibüsü bariyere çarparak yan yattı: 7 yaralı
Servis minibüsü bariyere çarparak yan yattı: 7 yaralı
Servis minibüsü bariyere çarparak yan yattı: 7 yaralı
Servis minibüsü bariyere çarparak yan yattı: 7 yaralı
Servis minibüsü bariyere çarparak yan yattı: 7 yaralı
Servis minibüsü bariyere çarparak yan yattı: 7 yaralı
Servis minibüsü bariyere çarparak yan yattı: 7 yaralı
Servis minibüsü bariyere çarparak yan yattı: 7 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gürcan Yılmaz

Bir anda göz gözü görmedi! 4 kişiyi hayattan koparan kazada traktör detayı
Bir anda göz gözü görmedi! 4 kişiyi hayattan koparan kazada traktör detayı
Kaza yapan motosikletliye yardıma koştular, saniyeler sonra minibüsün altında kaldılar! O anlar kamerada
Kaza yapan motosikletliye yardıma koştular, saniyeler sonra minibüsün altında kaldılar! O anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Numan Kurtulmuş Sultan Alparslan Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Metin Çekmez Celil Nalçakan
Spor Cristiano Ozan Tufan Mustafa Denizli Sadık Çiftpınar Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Servis minibüsü bariyere çarparak yan yattı: 7 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 02:37:16. #1.16#

title