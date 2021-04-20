Servet Yardımcı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Servet Yardımcı'nın hayatı ve biyografisi!
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Servet Yardımcı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Servet Yardımcı'nın hayatı ve biyografisi!

Servet Yardımcı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Servet Yardımcı'nın hayatı ve biyografisi!
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Servet Yardımcı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Servet Yardımcı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ve görevi ne? Servet Yardımcı'nın hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

İsviçre'nin Montrö şehrinde bugün gerçekleştirilen UEFA kongresinde 55 ülkenin katıldığı oylamada 47 oy alarak tekrar UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Servet Yardımcı kimdir, nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç merak edildi. Peki, Servet Yardımcı'nın futbol kariyeri nedir, hayatı ve biyografisine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

SERVET YARDIMCI KİMDİR?

Servet Yardımcı (d. 26 Aralık 1957, Rize) Türk armatör ve spor yöneticisi. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi.

Servet Yardımcı doğum tarihi : 26 Aralık 1957

Servet Yardımcı kaç yaşında : 63 yaşında

Servet Yardımcı mesleği ne : Armatör, Spor yöneticisi, UEFA Yönetim Kurulu üyesi

Servet Yardımcı nereli : Rize

26 Aralık 1957'de Rize'de doğan Yardımcı, amatör olarak futbol oynadı. bir dönem Rizespor'da yöneticilik yaptı. İlk kez 2008 yılında, Hasan Doğan'ın listesinden Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna girdi. Mahmut Özgener döneminde Başkan Vekili oldu. Daha sonra Mehmet Ali Aydınlar yönetiminde yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam etti. 2012'de başlayan Yıldırım Demirören dönemiyle 1. Başkan Vekili oldu ve Nihat Özdemir yönetiminde de bu görevini sürdürdü. Yardımcı, TFF'nin FIFA ve UEFA ile ilişkilerini yürütmektedir.

2015 yılında UEFA Yönetim Kuruluna girmek için aday oldu ancak seçilmedi. 5 Nisan 2017'deki 41. UEFA Kongresinde yapılan seçimi kazanan Yardımcı, UEFA Yönetim Kuruluna girdi. 2021'de yeniden aday oldu ve tekrar seçildi.

Yardımcı, aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesidir.

Yardımcı, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Yardımcı'nın kardeşi eski Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul milletvekili ve Millî Savunma Bakan Yardımcısı Hasan Kemal Yardımcı'dır.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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