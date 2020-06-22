Sertarikzade Kültür ve Sanat Merkezi'nde telafi dersleri başladı
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Sertarikzade Kültür ve Sanat Merkezi'nde telafi dersleri başladı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Belediyesi Sertarikzade Kültür ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti.

Sertarikzade Kültür ve Sanat Merkezi'nde telafi dersleri başladı
22.06.2020 14:11 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:42

 Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Belediyesi Sertarikzade Kültür ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti. Ebru, çini ve minyatür gibi derslerin verildiği sınıfları da dolaşan Başkan Deniz Köken, burada eğitmenlerle ve kursiyerlerde bir süre sohbet etti.

Başkan Deniz Köken, ziyaret sırasında Sertarikzade Kültür ve Sanat Merkezi'ni ve bahçesini gezerek incelemelerde bulundu, eğitmenlerden verilen eğitimler, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Merkezde ebru çalışması yaparak lale deseni çizdi.

KÜLTÜR SANAT ATÖLYE VE KURSLARI TELAFİ EĞİTİMLERİ İLE DEVAM EDİYOR

2019/2020 Kültür Sanat Sezonu atölye kursları, Zal Mahmut Paşa Külliyesi, Sertarikzade Tekkesi, Eyüp Kültür Sanat Merkezi, Cafer Paşa Medresesi, Rami Hasan Nail Canat Kültür Sanat Merkezi Afife Hatun Kültür Evi, Göktürk Kültür Sanat Merkezlerinde ve Eyüp Musiki Vakfı'nda 29 farklı branşta veriliyor.  Ud, Ney, Keman, Gitar, İstanbul Kemençesi, Bendir, Piyano, Tambur, Kanun, Bağlama, Türk Halk Müziği Korosu, Halk Oyunları, Seramik, Çini, Çömlek, Resim, Örgü, Diksiyon Drama Atölyesi, Osmanlıca, Mizaçları Tanıma Atölyesi, Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi, Ebru, Minyatür, Kaligrafi, Ciltleme Atölyesi, Yazı Akademisi, Ahşap Oyma Atölyesi, Karikatür Okulu, Tiyatro Atölyesi'nde Mart ayına kadar bin 522 kursiyer eğitime devam etmişti.

TELAFİ EĞİTİMLERİ BAŞLADI

Mart ayından itibaren Covid-19 virüsü sebebiyle atölye ve kurslara ara verilmişti. Ebru, çini, minyatür, diksiyon, drama branşlarında 8 Haziran itibari ile maske, mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyet gösterilerek telafi eğitimlerine başlandı.

Haziran ayı sonu itibariyle telafi eğitimleri sona erecek. Katılım sağlayan kursiyerlere sertifikalar verilecek. 2020/2021 yeni kültür sanat sezonunda ise yine kültür sanat atölye kursları, profesyonel eğitmenler eşliğinde kültür-sanat merkezlerinde atölye çalışmaları ve kurslar farklı branşlarda devam edecek.


Kaynak: DHA

Manşet

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