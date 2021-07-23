Sertap Erener Çeşme'de konser verdi
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Sertap Erener Çeşme'de konser verdi

Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri - Haberler | Kültür Sanat

Şarkıcı Sertap Erener, Çeşme'de konser verdi.

Şarkıcı Sertap Erener, Çeşme'de konser verdi.

Erener, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Çeşme Amfi Tiyatro'da hayranlarıyla bir araya geldi.

Dinleyicilerin ilgi gösterdiği konserde konuşan Erener, "Bu yıl benim beşinci konserim ve birkaç gün önce yaşadığım heyecanı tarif etmem imkansız. İnsan 30 yıldır şarkı söylüyor olsa bile onun üzerine çalışmayınca kimliğini unutuyor ama bugün kendimizdeyiz. Ben kendimi en son elimde bez, evi siliyor olarak bırakmıştım. O yüzden şükürler olsun ki sizlerle birlikteyiz. Konser boyunca kendinizi koruyun, maskelerinizi ne olur çıkarmayın. Sizi çok özledim." diye konuştu.

Erener, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hazırladığı, eski şarkılarının yeni düzenlemelerini de içeren yeni albümü "Her Dem Yeşil"den parçaların da yer aldığı repertuvarıyla dinleyicilere unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı.

Konserin finalinde dinleyicilere seslenen Erener, "Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Salgın henüz bitmedi. Çöp toplayanların bir derdi var. Ne olur elinizdeki çöpü, maskelerinizi, şişenizi küçük bir torbaya alıp buradan tertemiz ayrılırsanız çok mutlu olurum. Bu akşam bir şaşırsınlar." dedi.

Sahnede iki saat performans sergileyen Erener, konser sonunda hayranları tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Sertap Erener Çeşme'de konser verdi
Sertap Erener Çeşme'de konser verdi
Sertap Erener Çeşme'de konser verdi
Sertap Erener Çeşme'de konser verdi
Sertap Erener Çeşme'de konser verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri

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