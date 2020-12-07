Serpincik Göleti'nde su, 25 metre çekildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Serpincik Göleti'nde su, 25 metre çekildi

07.12.2020 14:47 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:51
Serpincik Göleti'nde su, 25 metre çekildi

SİVAS'ta yeterli yağışın olmaması ve kuraklık nedeniyle Serpincik Göleti'nde su, kıyıdan yaklaşık 25 metre çekildi.

SİVAS'ta yeterli yağışın olmaması ve kuraklık nedeniyle Serpincik Göleti'nde su, kıyıdan yaklaşık 25 metre çekildi. 

Karşıyaka Mahallesi yakınlarında bulunan ve dört mevsim de ayrı güzelliğe sahip Serpincik Göleti'nde bu yıl beklenen yağışların olmaması ve kuraklık nedeniyle su, kıyıdan yaklaşık 25 metre çekildi. Son yıllarda yağmur ve kar yağışının azalması, çiftçilerin tarım arazilerini düzensiz sulamaları nedeniyle su seviyesinde düşüş oldu. Seviye yükseldiğinde sular altında kalan ağaçlar da çekilmeyle ortaya çıktı. Gölet etrafında bilinçsizce atılan çöplerin çokluğu da dikkat çekti. 

'KASIMDA KARLA BUZ TUTMUŞ OLMASI GEREKİYORDU'

Gölete balık tutmaya gelen Taha Kaan Dönmez (18), "Ben kendimi bildim bileli Karşıyaka'da yaşıyorum. Buraya sürekli gelip gidiyoruz, vakit geçiyoruz. Derdimiz avlanmak değil, doğada bulunmak ve vakit geçirmek. Daha önce geldiğimizde ufak tefek balıklara denk geliyordum. Şu an suyun üzerinde en ufak bir oynama bile yok. Normalde bu mevsimlerde kar yağardı. Şimdi kar bile yağmıyor. Su bayağı aşağı seviyelerde. Normalde bu zamanlarda suyun tahliye olduğu yerden oluk oluk akması gerekiyordu. Şu an hiçbiri yok. İnsanlar doğaya çıkmaya başladı, dediler. İnsanların doğaya çıktığı cidden belli olmaya başladı. 4 yıl önce de suyun bayağı azaldığını görmüştüm. O yıl da hava sıcaktı, o nedenle azdı. Bu yıl da öyle kurak geçti. Yağmur yağdığını görmedik. Buranın normalde kasımda karla dolarak buz tutmuş olması gerekiyordu" dedi.


Serpincik Göleti'nde su, 25 metre çekildi
Serpincik Göleti'nde su, 25 metre çekildi
Serpincik Göleti'nde su, 25 metre çekildi
Serpincik Göleti'nde su, 25 metre çekildi
Serpincik Göleti'nde su, 25 metre çekildi
Serpincik Göleti'nde su, 25 metre çekildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

İlgili Haberler

Altınkaya Barajı'nda sular çekildi, kayıklar karada kaldı
Altınkaya Barajı'nda sular çekildi, kayıklar karada kaldı
Vali Akbıyık Golazüryan Göleti'nde incelemelerde bulundu
Vali Akbıyık Golazüryan Göleti'nde incelemelerde bulundu
Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekildi
Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Aleyna Tilki Burcu Esmersoy Jennifer Lopez
Spor Falcao Okan Buruk Fatih Terim Gökhan Gönül Samet Aybaba
Tüm Haberler Adana Bursa Aydın Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Serpincik Göleti'nde su, 25 metre çekildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 14:59:38. #1.14#
title