Bir cinayet davası üzerine odaklanan Suçlu dizisinde Serkan Altunorak oynayacak. Bir zamanlar Melekler Korusun adlı dizide çıkış yakalayan Serkan Altunorak kimdir? Serkan Altunorak kaç yaşında, nereli? Serkan Altunorak dizi ve filmleri neler? Serkan Altunorak hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SERKAN ALTUNORAK KİMDİR?

Serkan Altunorak (d. 24 Aralık 1976, Ankara), Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır.

Serkan Altunorak, 24 Aralık 1976 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Ankara'da dekoratörlük yapan, babası 2007'de öldükten sonra annesi İskenderun'a yerleşmiş. Bir erkek kardeşi var o da New York'ta yaşıyor. 10 yaşında dublaja başladı.

Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde konservatuvarın güzel sanatlar bölümünü bitirdi. Amerika'nın en iyi müzik ve sanat okulu ve dünyanın en saygın konservatuarlarından biri olan Juilliard'a başvurdu ve kabul edilince 1998 yılında New York'a gitti, 4 ay eğitim aldı. Daha sonra da New York Film Academy'de 4 buçuk ay kamera dersleri aldı.

Amerika'ya tekrar gitti ve Şikago'daki De Paul University, Theatre School'a kabul edildi, bir yıl orada okuduktan sonra dönmek zorunda kaldı 2002 yılında döndü. Döndükten sonra DOT Tiyatrosu'nun açtığı sınavla oraya girdi.

Yaseminname, Çocuklar Duymasın ve Karım ve Annem dizilerinde de konuk oyuncu olarak rol aldı.

Fatih Akın'ın, Sezen Aksu'nun "Yanmışım Sönmüşüm Ben" şarkısına 2005 yılında çektiği klipte rol aldı.

2006 yılının ekim ayında, Ebru Gündeş ile birlikte rol aldığı İmkansız Aşk dizisinin bir sahnesinde rol gereği rus ruleti oynaması gerekiyordu. Tabancayı kafasına dayayan Serkan Altunorak, tetiği çektiği anda kanlar içinde yere yığılmıştı. Kurusıkı tabancanın dolu unutulması yüzünden ağır yaralandı ve uzun süre tedavi gördü. Dizi ise yayından kaldırıldı.

28 Aralık 2012 tarihinde vizyona giren "htr2b : Dönüşüm" adlı korku filminde oynadı.

2015 yılının Eylül ayında ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan "Evli ve Öfkeli" adlı dizide Birce Akalay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Ebru Cündübeyoğlu, Ayça Erturan ve Sarp Akkaya, Serkan Altunorak başrolde oynadı.

TİYATRO OYUNLARI

- Shopping and F**king

- Vur Yağmala Yeniden

- Kürklü Merkür

- Neos Cosmos

SESLENDİRDİĞİ FİLMLER

- Red Kit (Rintintin, Ana Karakter)

- Afacan Loie (Glen Glen, Ana Karakter)

- Looney Tunes (Bugs Bunny, Ana Karakter) Sevimli Kahramanlar

- Richie Rich (Richie, Ana Karakter)

- Smallville (Clark Kent) (Dizi)

FİLM VE DİZİLERİ

1999 - Ayrılsak da Beraberiz (Dizi) Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

2005 - Yağmur Zamanı (Dizi)

2006 - İmkansız Aşk (Dizi)

2006 - Gomeda (Sinema)

2007 - Kara Duvak (Dizi)

2008 - Sınıf (Dizi)

2008 - Roz'un Sonbaharı (Sinema) Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

2009 - Melekler korusun (Dizi)

2011 – Şüphe (Dizi)

2012 - Muhteşem Yüzyıl (Dizi)

2012 - htr2b : Dönüşüm

2015 - 2015 - Evli ve Öfkeli (Tarık)(TV Dizisi)

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