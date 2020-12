Serious Sam 4 sistem gereksinimleri, kaç gb? | Serious Sam 4 1.07 güncellemesi ile hayatta kalma modu geldi!

Croteam, Serious Sam 4 için yepyeni bir güncelleme yayınladı. Sürüm notları arasında öne çıkan başlık ise Noel etkinliği ve hayatta kalma modu oldu.

SERIOUS SAM 4 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: 4 çekirdekli 2.5 GHz

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 780/970/1050 veya AMD Radeon 7950/280/470 (3 GB VRAM)

DirectX: Sürüm 11

Depolama Alanı: 40 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: 8 çekirdekli 3.3 GHz

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1080/2060 veya AMD Radeon Vega64/5700 (8 GB VRAM)

DirectX: Sürüm 11

Depolama Alanı: 42 GB kullanılabilir alan

SERIOUS SAM 4 NASIL BİR OYUN?

Croteam tarafından geliştirilen Serious Sam: First Encounter, 2001 yılında çıkışını gerçekleştirdi. Video oyununun beğenilmesi üzerine 2002 yılında Serious Sam: The Second Encounter, 2005 yılında ise Serious Sam 2 geliştirildi. Böylece Serious Sam, video oyunu serisi haline geldi. Bu zamana kadar çok sayıda Serious Sam oyunu geliştirildi ve hemen hemen hepsi çok beğenildi.

Serinin son oyunu olan Serious Sam 4, 24 Eylül 2020 yılında Windows ve Stadia platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. Geliştirici Croteam, FPS türündeki oyun için yeni güncellemeler yayımlamaya devam ediyor. Yayımlanan yeni güncelleme ile beraber oyuna hayatta kalma modu geldi. Oyuna eklenen yeni mod, tek oyunculu ve co-op modlarında oyananabiliyor. Böylece oyuncular, ister tek başına ister arkadaşları ile birlikte hayatta kalmaya çalışabilecek.

Survival olarak isimlendirilen yeni modda üç harita yer alıyor. Oyuncular istediği haritayı seçerek hayatta kalma deneyimini yaşayabilir. Survival modu ile oyun çok daha eğlenceli hale geldi. Serious Sam 4'e sahip değilseniz ve yeni modu deneyimlemek istiyorsanız, popüler dijital oyun mağazası Steam'de kış indirimleri kapsamında yüzde 20 indirim fırsatı ile 60,80 TL karşılığında satın alabilirsiniz.

Ayrıca 1.07 güncellemesi, noel etkinliği, performans ve oynanış konusunda iyileştirmeler ve grafiksel düzeltmeler de içeriyor. Performans iyileştirmeleri kapsamında API sistemleri ve NVIDIA 3000 serisi ekran kartları için birtakım iyileştirmeler yapıldı. Ayrıca A Breakfast in France isimli yan görevde meydana gelen ani FPS düşüşü sorunu düzeltildi.Sadece Steam sürümü için geçerli olan noel etkinliği kapsamında Death from Above'daki ağacı bulmanız gerekiyor.

Serios Sam 4, 1.07 Güncelleme Notları

2020 sona eriyor. En sonunda. Çoğumuz için hayatta kalmak gibi hissettirdi, biz de düşündük – buna göre kutlayalım. Serious Sam 4 artık tek oyunculu ve ortak modda oynanabilen üç haritayı kapsayan yepyeni bir Survival moduna sahip.

Grafik API'lerinde iyileştirilmiş kararlılık ve performans.

Santa Sam şehre geliyor.