Serintepe'ye çok yakıştı
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Serintepe'ye çok yakıştı

Metruk bina aktivite merkezine, Mevcut park cennetten bir köşeye dönüştürüldü.

Serintepe'ye çok yakıştı
12.06.2020 10:09 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:12

Yatırımlarını vatandaşların talepleri ve öncelikli ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştiren Bornova Belediyesi Altındağ Serintepe Mahallesi'ndeki metruk binayıçok amaçlı aktivite merkezine dönüştürdü. Özellikle bölgede yaşayan kadınların kullanımı için tasarlanan Merkez, iki kat olarak inşa edildi. Merkezin içinde bulunduğu parkta peyzaj çalışmaları ile çeşitli türdeki bitki ve çiçeklerle rengarenk bir görünüme kavuşturuldu, yeni oturma grupları ve spor aletleri kondu. Parktaki mevcut halı saha ile Şehit Piyade Çavuş Şenol Şahin'in anısının yaşatıldığı anıtın bakımı da yapıldı.

Tesislerimizi yeniliyoruz

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Altındağ'da özellikle kadınların ve çocukların güvenle vakit geçirebileceği yepyeni bir sosyal donatı alanı yarattıklarını söyledi.

Serintepe Parkı içinde daha önce bir katı çay bahçesi, bir katı giysi bankası olarak kullanılan iki katlı binayı tamamen yenileyerek çok amaçlı aktivite merkezine haline getirdiklerini belirten İduğ, "Toplam kullanım alanı 355 metrekare olan binanın mutfak bölümü de bulunan alt katı Bornova Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi, ikinci katı ise yine kadınlar için spor salonu olarak tasarladık. Binanın yer aldığı parkı dapeyzaj ve bakım çalışmaları ile adeta cennetten bir köşeye çevirdik. Aileler bu alanda artık güvenle vakit geçirebilecek. İlçenin dört bir yanındaki diğer tesislerimiz ve parklarımızı da yenileyerek vatandaşlarımızın daha etkin bir şekilde kullanmasını sağlayacağız" dedi.

Muhtardan teşekkür

Serintepe Mahallesi Muhtarı Latif Tek, daha önce çay bahçesi ve giysi bankası olarak kullanılan binanın zamanla metruk hale dönüştüğünü hatırlatarak, "Özellikle kadınlarımızın yararlanacağı yepyeni bir merkezimiz oldu. Bu merkezle birlikte parkımızda tamamen elden geçirilerek daha ailelerin huzur ve güvenle zaman geçirebileceği alana dönüştürüldü. Başkan Mustafa İduğ'a ve Bornova Belediyesi'ne mahallemize kazandırdığı bu yeni mekan ve parkımızda yapılan çalışmalar için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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