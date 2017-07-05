Serinlemek İçin Gölette Giren Çocuk Boğuldu
Bitlis’in Ahlat ilçesinde serinlemek için gölette giren 14 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde serinlemek için gölette giren 14 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki Hüseyin Duran, serinlemek maksadıyla ilçenin Tahtısüleyman Mahallesi'ndeki gölette girdi. Kısa süre sonra suda kaybolan Duran'ın cesedi, bölgeye gelen ekipler tarafından çıkarıldı. Duran'ın cesedi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. - BİTLİS