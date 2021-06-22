Serinlemek için gölete giren kız çocuğu kayboldu
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Serinlemek için gölete giren kız çocuğu kayboldu

Serinlemek için gölete giren kız çocuğu kayboldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın İpekyolu ilçesinde serinlemek için gölete giren kız çocuğu kayboldu.

Van'ın İpekyolu ilçesinde serinlemek için gölete giren kız çocuğu kayboldu.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Bostaniçi Mahallesi'ndeki Sıhke Göleti'nde meydana geldi. Diyarbakır'dan mevsimlik işçi olan ailesiyle Van'a gelen D.K. isimli kız çocuğu, serinlemek için gölete girdi. Bir süre sonra suya batarak gözden kaybolan D.K.'nın kurtarılması için ilgili birimlere haber verildi. Bölgeye sağlık, AFAD, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, dalgıçların gölette arama yapması bekleniyor.

Küçük kızın yakınları ise göletin kenarında gözyaşları dökerek, umutlu bir haber bekliyor. - VAN

Serinlemek için gölete giren kız çocuğu kayboldu
Serinlemek için gölete giren kız çocuğu kayboldu
Serinlemek için gölete giren kız çocuğu kayboldu
Serinlemek için gölete giren kız çocuğu kayboldu
Serinlemek için gölete giren kız çocuğu kayboldu
Serinlemek için gölete giren kız çocuğu kayboldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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