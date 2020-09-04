Arkadaşlarıyla serinlemek için çaya giren genç boğuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Arkadaşlarıyla serinlemek için çaya giren genç boğuldu

Karabük'te, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Araç Çayı'na giren 17 yaşındaki Emre Urkan, boğularak hayatını kaybetti.

04.09.2020 20:14 | Son Güncelleme: 04.09.2020 20:33

Karabük'te bir genç, arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği Araç Çayı'nda boğuldu.

Safranbolu Hasan Doğan Sevgi Evlerinde kalan Emre Urkan (17), 4 arkadaşıyla Araç Çayı'na girerek serinlemek istedi. Akıntıya kapılan Urkan, bir anda gözden kayboldu. Aramalarına rağmen Urkan'ı bulamayan arkadaşları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

CANSIZ BEDENİ SUYUN İÇİNDE BULUNDU

Olay yerine UMKE, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bazı balıkçıların da destek verdiği 3 saatlik aramanın sonunda Urkan'ın cansız bedeni suyun dibinde bulundu.

Arkadaşlarıyla serinlemek için çaya giren genç boğuldu

ARKADAŞLARI ÇOCUK ŞUBEYE GÖTÜRÜLDÜ

Ekipler tarafından sudan çıkartılan Urkan'ın cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Urkan'ın arkadaşları ise ifadelerinin alınması için İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki çocuk şubeye götürüldü.

Arkadaşlarıyla serinlemek için çaya giren genç boğuldu

Kaynak: AA

Haber Yorumları (2)
ŞK: çayı fazla içmiş
Cevap Yaz Yayından Kaldır
YAHYA: Ülkede eğitim şart.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Muharrem İnce Angela Merkel Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Erol Evgin Deniz Akkaya Metin Özülkü Nilperi Şahinkaya
Spor Ali Koç Erol Bulut Erkan Kamat Eddie Newton Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Eylül Futbol Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Arkadaşlarıyla serinlemek için çaya giren genç boğuldu - Karabük
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 21:12:21. #1.14#
title