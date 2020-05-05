Serinleme mekanlarına korona virüs engeli
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Serinleme mekanlarına korona virüs engeli

Serinleme mekanlarına korona virüs engeli
05.05.2020 12:25 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:27

- Serinleme mekanlarına korona virüs engeli Şanlıurfa'da her yıl sıcaklardan dolayı Hasan Paşa Cami avlusundan geçen kanalda serinleyen vatandaşlar, bu yıl korona virüs (Covid-19) tehdidi nedeniyle boş kaldı.

- Serinleme mekanlarına korona virüs engeli

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da her yıl sıcaklardan dolayı Hasan Paşa Cami avlusundan geçen kanalda serinleyen vatandaşlar, bu yıl korona virüs (Covid-19) tehdidi nedeniyle boş kaldı.

Şanlıurfa'da her yıl sıcaklık nedeniyle Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan Hasan Paşa Cami avlusundan geçen kanalda serinlemeye çalışan vatandaşlar, bu yıl korona virüs tehdidi sebebiyle boş kaldı.

Korona virüs nedeniyle çeşmenin boş olduğunu belirten Ahmet Güllü, "Her yıl normalde Hasan Paşa Camii avlusunda geçen kanalda sıcaklık nedeniyle vatandaşlar gelip serinliyordu. Korona virüs nedeniyle insanlar artık gelmiyor. Virüs olmasaydı, insanlar gelip burada kanala girerek serinlerdi" dedi.

Vatandaşlardan Abdulkadir Gümüşhan ise, Ramazan ayında Hasan Paşa Cami avlusunda geçen kanalda serinlemeye çalışan vatandaşlar, bu yıl korona virüs nedeniyle insanlar evde kalınca kanalda boş kaldığını kaydetti.

Serinleme mekanlarına korona virüs engeli

Kaynak: İHA

Manşet

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