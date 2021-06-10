Serik'te Şehit Teğmen Fikret Dinçer Parkı açıldı
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Serik'te Şehit Teğmen Fikret Dinçer Parkı açıldı

Serik'te Şehit Teğmen Fikret Dinçer Parkı açıldı
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Serik Belediyesi tarafından yaptırılan ve Şehit Teğmen Fikret Dinçer'in adı verilen park, törenle açıldı.

Serik Belediyesi tarafından yaptırılan ve Şehit Teğmen Fikret Dinçer'in adı verilen park, törenle açıldı.

Kuzey Irak'ta terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Fikret Dinçer'in anısını yaşatmak için Merkez Mahallesi'nde Serik Belediyesi tarafından yaptırılan parkın açılışı için tören düzenlendi.

Törene Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin, Emniyet Müdürü Suat Esin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ayhan Aktürk, siyasi parti ilçe başkanları, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Aputkan, yaptığı konuşmada, bölücü terörle mücadelede en çok şehit veren ilçelerinden birisi olduklarını söyledi.

Hem şehitlerin hatırasını yaşatmak hem de yeni nesillerde aynı şuuru canlı tutmak için caddelere, sokaklara ve parklara şehitlerin isimlerini verdiklerini ifade eden Aputkan, "Bu milletin evlatları biz farkında olmasak da bu vatanın sahibi olmanın ve korumanın bir bedeli olduğunu ve gerektiğinde bu bedelin kendileri tarafından ödeneceğini öğrenerek yetişiyorlar. İlçemizin son şehidi Teğmen Fikret Dinçer'e minnet ve vefamızı göstermek ve hatırasını yaşatmak için adını bu parkımıza verdik. Onu saygı ile anıyoruz." diye konuştu.

Şehidin eşi Şerife Dinçer ise "Eşimin adına yaptırılan parkta emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok güzel ve emek verilmiş. Eşimin adının burada yaşaması bize onur veriyor. Gurur duyduk." dedi.

Anne Zübeyde Dinçer de "Oğlumun parka isminin verilmesinden dolayı çok duygulandım. Kaymakam ve Belediye Başkanı bizleri gururlandırdı. Teşekkür ederim. Oğlum ve kendi adıma çok sevindim. Şehit ailesi olmak çok zor. Tüm şehit yakınlarına sabır diliyorum. Bir şehit annesi olduğum için de gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek parkın açılışı yapıldı.

Serik'te Şehit Teğmen Fikret Dinçer Parkı açıldı
Serik'te Şehit Teğmen Fikret Dinçer Parkı açıldı
Serik'te Şehit Teğmen Fikret Dinçer Parkı açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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