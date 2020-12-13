Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı (2)
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Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı (2)

13.12.2020 15:52 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:56
Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı (2)

EKİLİ ALANLAR, SUYA GÖMÜLDÜAntalya'nın Serik ilçesinde, şiddetli yağış sonrası özellikle Belek ve Kadriye mahallelerindeki tarım alanlarını su bastı.

EKİLİ ALANLAR, SUYA GÖMÜLDÜ

Antalya'nın Serik ilçesinde, şiddetli yağış sonrası özellikle Belek ve Kadriye mahallelerindeki tarım alanlarını su bastı. Metrekareye 109,3 kilogram ile en fazla yağışın düştüğü noktalardan Belek Mahallesi'nde tarlalar ve meyve bahçeleri, sular altında kaldı. Yerleşim yerleri, villalar ve tatil sitelerinin bulunduğu yerin yakınındaki çok sayıda ekili ve dikili tarım alanı suyla doldu. Bölgedeki zararın boyutu tespit ediliyor. 

Alparslan ÇINAR- Semih ERSÖZLER/SERİK (Antalya),


Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı (2)
Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı (2)
Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı (2)
Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı (2)
Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı (2)
Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı (2)
Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı (2)
Serik'te sağanak; tarım alanları su altında kaldı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

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