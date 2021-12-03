Serik'te Özel Eğitim Meslek Okulu açıldı
Antalya'nın Serik ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Özel Eğitim Meslek Okulu düzenlenen törenle açıldı.
ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Özel Eğitim Meslek Okulu düzenlenen törenle açıldı.
Serik ilçesi merkez mahallesinde bulunan Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde hayırsever iş insanları tarafından yaptırılan Özel Eğitim Meslek Okulu düzenlenen törenle hizmete girdi.
Törene İlçe Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin, Emniyet Müdürü Suat Esin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk, daire ve okul müdürleri katıldı.
Özel eğitim okulu 15 öğretmen kadrosuyla 35 lise düzeyi 'Hafif düzey zihinsel yetersizlik' ve 'Otizm spektrum bozukluk' öğrenciye bilişim teknolojileri ve yiyecek, içecek hizmetleri alanında eğitim verecek.
Okuldan mezun olan öğrenciler lise diploması alarak YKS sınavlarına girebilecek ve yüksek eğitimlerine devam edebilecek.