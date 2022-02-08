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Serik'te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

AA, Servet Tümer - Güncel
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Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

Henüz sürücüsü belirlenemeyen 03 L 2975 plakalı otomobil, Akçaalan Mahallesi Tuzlaburun Caddesi'nde okul servisinden inen ve yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul öğrencisi Şeref Eren Sert'e çarptı. Sert'e çarpmamak için sürücüsünün direksiyonuna kırdığı otomobil, yolun kenarındaki bir evin odunluğuna girerek, yan yattı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan Sert, Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Serik'te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Serik'te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Serik'te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

AA / Servet Tümer - Güncel

Akçaalan, Antalya, Güncel, Haber

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