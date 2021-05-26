Serik'te Kovid-19'a karşı aşılama oranı artıyor

Antalya'nın Serik ilçesinde 65 yaş üstü aşılanma oranı birinci dozda yüzde 86, ikinci dozda yüzde 83 oldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde 65 yaş üstü aşılanma oranı birinci dozda yüzde 86, ikinci dozda yüzde 83 oldu.

Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Hüsnü Yusuf Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede oluşturdukları 10 aşılama birimiyle günde 600'ün üzerinde aşı yapıldığını belirtti.

Son 4 aylık dönemde hastanelerinde hiçbir çalışanın Kovid-19'a yakalanmadığını aktaran Kara, "Hastanemiz Kovid-19 vakalarının yatırılarak tedavi edildiği Antalya'daki güçlü pandemi hastanelerinden birisidir. Bu kadar Kovid-19 hastasının uzun süre yatarak tedavi gördüğü bir hastanede özellikle çalışanlarımızın Kovid-19 hastalığına yakalanmamasını aşılanmaya borçluyuz." diye konuştu.

Virüsten korumada aşının etkin rol üstlendiğini vurgulayan Kara, salgınla mücadelede en önemli silahın aşı olduğunu bildirdi.

Serik ilçesinde aşılama oranlarının yüksek olduğunu vurgulayan Kara, "65 yaş üstü vatandaşlarımızın yüzde 86'ı birinci doz, yüzde 83'ü de ikinci doz aşılarını oldu. Bu oranı yüzde 100'e çıkarmak istiyoruz." dedi.

Aşıdan korkulmaması gerektiğine değinen Kara, sırası gelen herkesin randevusunu alarak aşı olmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer