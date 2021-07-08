Serik'te kamyondan düşen tomruklar kazaya neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serik'te kamyondan düşen tomruklar kazaya neden oldu

Serik'te kamyondan düşen tomruklar kazaya neden oldu
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Serik ilçesinde seyir halindeki kamyondan düşen tomruklar nedeniyle meydana gelen kazada 4 araçta hasar oluştu.

Serik ilçesinde seyir halindeki kamyondan düşen tomruklar nedeniyle meydana gelen kazada 4 araçta hasar oluştu.

Manavgat'tan Antalya istikametine seyir halindeki Hüseyin Uysal'ın kullandığı 07 UZ 937 plakalı kamyonda yüklü tomruklardan bazıları Aspendos Kavşağı'na geldiği sırada yola düştü.

Aynı istikametteki 4 otomobil duramayarak önce tomruklara ardından da birbirlerine çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlarda hasar oluşan kazada, yaralanan veya hayatını kaybeden olmadı.

Serik'te kamyondan düşen tomruklar kazaya neden oldu
Serik'te kamyondan düşen tomruklar kazaya neden oldu
Serik'te kamyondan düşen tomruklar kazaya neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

Otomobilin camından kurşun yağdırdı, işyerindekiler kaçacak yer aradı
Otomobilin camından kurşun yağdırdı, işyerindekiler kaçacak yer aradı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Hulusi Akar Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Tarkan Ajda Pekkan Melisa Döngel Serenay Sarıkaya
Spor Salih Uçan Mesut Özil Arda Turan Younes Belhanda Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Serik'te kamyondan düşen tomruklar kazaya neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 11:59:57. #1.15#

title