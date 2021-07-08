Serik'te kamyondan düşen tomruklar kazaya neden oldu
Serik ilçesinde seyir halindeki kamyondan düşen tomruklar nedeniyle meydana gelen kazada 4 araçta hasar oluştu.
Serik ilçesinde seyir halindeki kamyondan düşen tomruklar nedeniyle meydana gelen kazada 4 araçta hasar oluştu.
Manavgat'tan Antalya istikametine seyir halindeki Hüseyin Uysal'ın kullandığı 07 UZ 937 plakalı kamyonda yüklü tomruklardan bazıları Aspendos Kavşağı'na geldiği sırada yola düştü.
Aynı istikametteki 4 otomobil duramayarak önce tomruklara ardından da birbirlerine çarptı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçlarda hasar oluşan kazada, yaralanan veya hayatını kaybeden olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer