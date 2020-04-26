Serik'te jandarmanın kontrolleri devam ediyor Serik ilçesinde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin kontrollerini sürdürüyor.

Serik ilçesinde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin kontrollerini sürdürüyor.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Abdurrahmanlar ve Gebiz mahallelerinde oluşturdukları kontrol noktalarında araçları durdurarak sürücü ve yolcuların izin belgeleri ile maske kontrollerini yapıyor.

Kontroller sırasında, sokağa çıkmasında sakınca bulunmayanlara maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarını hatırlatan ekipler, sokağa çıkmaması gereken 20 yaş altındaki bir kişiye para cezası uyguladı.

Uygulamanın sadece sokağa çıkma yasağı süresince devam etmeyeceğini belirten jandarma ekipleri, ayrıca Antalya iline giriş çıkışların İçişleri Bakanlığı genelgesine istinaden uzatıldığını ve giriş çıkışların izne tabi olduğunu hatırlatarak jandarma sorumluluk alanında belirli noktalarda kontrollerin devam edeceğini duyurdu.

Bu arada, kontroller sırasında belgeleri eksik olan sürücülere de trafik cezası kesildi.

Kaynak: AA