Sergen kesenin ağzını açtı, Ukraynalı sevgilisine 25 bin TL'lik tektaş aldı
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Sergen kesenin ağzını açtı, Ukraynalı sevgilisine 25 bin TL'lik tektaş aldı

Sergen kesenin ağzını açtı, Ukraynalı sevgilisine 25 bin TL'lik tektaş aldı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, kesenin ağzını Ukraynalı sevgilisi Lisaveti Karibskaya için açtı. Yalçın'ın sevgilisi Karibskaya'ya 25 bin TL değerinde tektaş yüzük aldığı öğrenildi.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın, sezonun yorgunluğunu 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi Lisaveti Karibskaya ile atmıştı. Aşklarına doludizgin devam eden ikiliden Sergen Yalçın'ın aldığı hediye dikkat çekti.

25 BİN TL DEĞERİNDE

Başarılı antrenör, sevgilisine tektaş yüzük hediye etti. Lisaveti Karibskayatek, yavru kediyi sevdiği esnada tektaş yüzüğünü gözler önüne serdi. Sergen Yalçın'ın sevgilisine aldığı tektaş yüzüğün fiyatının 25 bin TL civarında olduğu tahmin ediliyor.

Sergen Yalçın'dan Ukraynalı sevgilisine tektaş yüzük
Sergen Yalçın'dan Ukraynalı sevgilisine tektaş yüzük
Sergen Yalçın'dan Ukraynalı sevgilisine tektaş yüzük
Sergen Yalçın'dan Ukraynalı sevgilisine tektaş yüzük
Sergen kesenin ağzını açtı, Ukraynalı sevgilisine 25 bin TL'lik tektaş aldı
Sergen kesenin ağzını açtı, Ukraynalı sevgilisine 25 bin TL'lik tektaş aldı

Kaynak: Snob Magazin

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