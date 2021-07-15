Sergen kesenin ağzını açtı, Ukraynalı sevgilisine 25 bin TL'lik tektaş aldı

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, kesenin ağzını Ukraynalı sevgilisi Lisaveti Karibskaya için açtı. Yalçın'ın sevgilisi Karibskaya'ya 25 bin TL değerinde tektaş yüzük aldığı öğrenildi.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın, sezonun yorgunluğunu 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi Lisaveti Karibskaya ile atmıştı. Aşklarına doludizgin devam eden ikiliden Sergen Yalçın'ın aldığı hediye dikkat çekti.

25 BİN TL DEĞERİNDE

Başarılı antrenör, sevgilisine tektaş yüzük hediye etti. Lisaveti Karibskayatek, yavru kediyi sevdiği esnada tektaş yüzüğünü gözler önüne serdi. Sergen Yalçın'ın sevgilisine aldığı tektaş yüzüğün fiyatının 25 bin TL civarında olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Snob Magazin