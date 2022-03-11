Serenay Sarıkaya'yı taciz eden şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı ortaya çıktı

Serenay Sarıkaya, şoförüyle Etiler'deki evine girerken takıntılı hayranı tarafından saldırıya uğramıştı. Büyük bir korku yaşayan Sarıkaya, polise şikayette bulunmuştu. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli, emniyette verdiği ifadesinde Sarıkaya ile ruh eşi olduklarını belirterek "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum" demişti.

AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

İfadesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen şüpheli T.D'nin akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verilmişti. Yaklaşık 1 ay gözlem altında tutulan şüphelinin, akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edildi.

DOSYA UZLAŞTIRMA SAVCILIĞINA GÖNDERİLDİ

Bunun üzerine soruşturmaya bakan Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu, dosyanın Uzlaştırma Savcılığı'na gönderilmesine hükmetti. Serenay Sarıkaya'ya ile halen gözlem altında tutulan şüphelinin avukatına tebligat gönderilerek uzlaşmak isteyip istemediği sorulacak. Taraflar, uzlaşırsa dava açılmayacak.

Demirören Haber Ajansı / Magazin